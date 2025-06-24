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В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника
В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника
В мае 2025 года годовая инфляция в Крыму впервые за восемь месяцев замедлилась – с 12,9% в апреле до 12,4%. Об этом сообщила руководитель направления... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В мае 2025 года годовая инфляция в Крыму впервые за восемь месяцев замедлилась – с 12,9% в апреле до 12,4%. Об этом сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.По ее словам, ключевыми факторами снижения инфляции стали сокращение потребительского спроса, укрепление рубля и рост предложения на рынке. В частности, подешевели товары длительного пользования, в том числе электроника и часть продовольственных позиций.На фоне замедления общего роста цен в регионе некоторые товары продолжают дорожать. Зафиксировано повышение стоимости рыбопродуктов, что связано со снижением объемов вылова по стране и ростом издержек у производителей и переработчиков.Также в мае продолжился рост цен на кофе и чай. Причины – неурожай кофейных зерен в странах-поставщиках и повышение мировых цен. На стоимость чая повлияло увеличение расходов на упаковку и логистику."Среди непродовольственных товаров заметнее всего в мае подорожали медицинские товары, моющие и чистящие средства. Причина общая – у поставщиков и производителей увеличились расходы на сырье, транспортировку и оплату труда. В целом за 12 месяцев медицинские товары подорожали почти на 9%, а моющие и чистящие средства – на 5,5%", – добавила Денисенко.Благодаря охлаждению спроса из-за высоких процентных ставок дешевеет техника: компьютеры, бытовая электроника, телерадиотовары. Компании снижают цены за счет укрепления рубля и достаточных складских запасов.Наиболее заметный рост цен в мае эксперт отмечает в сфере услуг. Вновь подорожал отдых в санаториях и проживание в гостиницах. Растущий туристический спрос позволяет компаниям переносить затраты на питание, содержание номерного фонда и оплату труда персонала в цены на отдых.Ранее, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Несмотря на это, по прогнозам регулятора, для возвращения инфляции к целевым 4% потребуется еще продолжительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центробанк рф, новости, елена денисенко, новости крыма, видео
В Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника

Инфляция в Крыму замедлилась до 12,4%: подешевели продукты и техника

13:20 24.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. В мае 2025 года годовая инфляция в Крыму впервые за восемь месяцев замедлилась – с 12,9% в апреле до 12,4%. Об этом сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
По ее словам, ключевыми факторами снижения инфляции стали сокращение потребительского спроса, укрепление рубля и рост предложения на рынке. В частности, подешевели товары длительного пользования, в том числе электроника и часть продовольственных позиций.
"В мае благодаря расширению местного производства на рынках региона подешевели огурцы, помидоры и яйца. Отмечу, что стоимость яиц у нас продолжает оставаться самой низкой по России", – рассказала руководитель направления.
На фоне замедления общего роста цен в регионе некоторые товары продолжают дорожать. Зафиксировано повышение стоимости рыбопродуктов, что связано со снижением объемов вылова по стране и ростом издержек у производителей и переработчиков.
Также в мае продолжился рост цен на кофе и чай. Причины – неурожай кофейных зерен в странах-поставщиках и повышение мировых цен. На стоимость чая повлияло увеличение расходов на упаковку и логистику.
"Среди непродовольственных товаров заметнее всего в мае подорожали медицинские товары, моющие и чистящие средства. Причина общая – у поставщиков и производителей увеличились расходы на сырье, транспортировку и оплату труда. В целом за 12 месяцев медицинские товары подорожали почти на 9%, а моющие и чистящие средства – на 5,5%", – добавила Денисенко.
Благодаря охлаждению спроса из-за высоких процентных ставок дешевеет техника: компьютеры, бытовая электроника, телерадиотовары. Компании снижают цены за счет укрепления рубля и достаточных складских запасов.
"Пока ставки в банках высокие, крымчане предпочитают больше сберегать, а не брать кредиты на несрочные покупки. Мы видим, что в результате этого спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен", – подчеркнула Денисенко.
Наиболее заметный рост цен в мае эксперт отмечает в сфере услуг. Вновь подорожал отдых в санаториях и проживание в гостиницах. Растущий туристический спрос позволяет компаниям переносить затраты на питание, содержание номерного фонда и оплату труда персонала в цены на отдых.
Ранее, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Несмотря на это, по прогнозам регулятора, для возвращения инфляции к целевым 4% потребуется еще продолжительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики.
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