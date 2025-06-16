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Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели
Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели
В Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры. Об этом по итогам еженедельного мониторинга заявили в департаменте сельского хозяйства и... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T09:26
2025-06-16T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры. Об этом по итогам еженедельного мониторинга заявили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка города. По словам начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксении Казанджиевой, такое еженедельное наблюдение за динамикой стоимости базовых продуктов и контроль за соблюдением условий меморандума о взаимопонимании в торговых сетях позволяют и защитить потребителей, и разработать меры поддержки отечественных предприятий.Власти отмечают, что меморандум о взаимопонимании, заключенный между депсельхозом и региональными торговыми сетями, позволил установить "нулевую" или "минимальную" торговую наценку на ряд социально значимых товаров в регионе."С начала года список товаров расширен до 46 пунктов, а количество торговых точек – до 109", – уточнили в правительстве.Здесь подчеркнули также, что для создания благоприятных условий ведения бизнеса в Севастополе организуются масштабные ярмарки, в которых наряду с местными предпринимателями участвуют товаропроизводители из Запорожской и Херсонской областей, а также из Краснодарского края.Кроме того, по поручению губернатора Михаила Развожаева в спальных районах города проводится шесть постоянных ярмарок "Выходного дня" для поддержки местных сельхозпроизводителей, причем места крестьянско-фермерским хозяйствам и товаропроизводителям предоставляются бесплатно.Ранее сообщалось, что в Республике Крым цены на куриные яйца опустились до самых низких в России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет производство мясной и молочной продукции Новый продовольственный рынок открылся в Ялте Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели
В Севастополе снизились цены на яйца и сливочное масло – власти
09:26 16.06.2025 (обновлено: 10:31 16.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры. Об этом по итогам еженедельного мониторинга заявили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка города.
"За прошедшую неделю в городе снизились цены на яйца, сливочное масло и помидоры", – цитирует профильное ведомство пресс-служба правительства. Насколько эти продукты стали доступнее - не уточняется.
По словам начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксении Казанджиевой, такое еженедельное наблюдение за динамикой стоимости базовых продуктов и контроль за соблюдением условий меморандума о взаимопонимании в торговых сетях позволяют и защитить потребителей, и разработать меры поддержки отечественных предприятий.
"Помимо этого, наши специалисты уделяют особое внимание изучению динамики стоимости завозимых в Севастополь товаров, позволяющей лучше понимать влияние внешних факторов на внутренний рынок и своевременно реагировать на возникающие проблемы", – добавила Казанджиева.
Власти отмечают, что меморандум о взаимопонимании, заключенный между депсельхозом и региональными торговыми сетями, позволил установить "нулевую" или "минимальную" торговую наценку на ряд социально значимых товаров в регионе.
"С начала года список товаров расширен до 46 пунктов, а количество торговых точек – до 109", – уточнили в правительстве.
Здесь подчеркнули также, что для создания благоприятных условий ведения бизнеса в Севастополе организуются масштабные ярмарки, в которых наряду с местными предпринимателями участвуют товаропроизводители из Запорожской и Херсонской областей, а также из Краснодарского края.
Кроме того, по поручению губернатора Михаила Развожаева в спальных районах города проводится шесть постоянных ярмарок "Выходного дня" для поддержки местных сельхозпроизводителей, причем места крестьянско-фермерским хозяйствам и товаропроизводителям предоставляются бесплатно.
Ранее сообщалось
, что в Республике Крым цены на куриные яйца опустились до самых низких в России.
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