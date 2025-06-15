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В Крыму растет производство мясной и молочной продукции

В Крыму растет производство мясной и молочной продукции - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Крыму растет производство мясной и молочной продукции

В республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Об этом сообщают в крымском отделении южного главного... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T20:28

2025-06-15T20:28

2025-06-15T20:28

пищевая промышленность

крым

мясо

молоко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Об этом сообщают в крымском отделении южного главного управления центрального банка России.Согласно майскому выпуску доклада "Региональная экономика", в первом квартале 2025 года местные предприятия отгрузили на 15,6% больше продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Помимо мясной и молочной продукции отмечают рост плодовоовощных консервов, хлебобулочных и кондитерских изделий. В центробанке рассказывают, что рост стал возможен благодаря государственной поддержке, программам льготного кредитования и лизингу отечественного оборудования. Это инструмент финансирования особенно востребован в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм."Малые и средние предприятия Крыма продолжают развивать бизнес, несмотря на высокие ставки в экономике. Более того, региональные производители, которые участвуют в наших опросах, сообщают, что основным источником инвестиций по-прежнему остаются собственные средства и господдержка. Поэтому в этом году предприятия ожидают улучшения инвестиционной активности. Чаще всего бизнес вкладывает средства в расширение автопарка, модернизацию оборудования, строительство зданий и сооружений", – отметил управляющий отделением банка России по Крыму Андрей Перетокин.По информации Крымстата, в 2024 году доля собственных средств в структуре инвестиций предприятий региона выросла до 29,1%, а доля банковских кредитов снизилась до 7,5%. Тем не менее, банковское кредитование продолжает играть важную роль в обеспечении оборотных средств. На 1 апреля 2025 года совокупные обязательства малого и среднего бизнеса в Крыму составили почти 130 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 летНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розуПутин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пищевая промышленность, крым, мясо, молоко, новости крыма