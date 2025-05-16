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Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет
Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет
За последние 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров – министр РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T11:26
2025-05-16T11:31
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ирина кивико
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. За последние 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, больше триллиона из них составляют частные вложения.Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, около 80% всех вложений сосредоточены именно в этих сферах. Важным драйвером роста остается развитие курортной инфраструктуры, в том числе строительство различных средств размещения – от трехзвездочных до пятизвездочных отелей.Для упрощения доступа к информации о возможностях региона создана инвестиционная карта Крыма, где отображены свободные земельные участки с данными о подключенных коммуникациях. Это позволяет потенциальным инвесторам оперативно находить интересующие объекты и принимать решения о вложениях, рассказала Ирина Кивико.По ее словам, регион продолжит активную работу по привлечению инвестиций, включая участие в экономических форумах и разработку готовых пакетных предложений для бизнеса."Полностью готовится инвестиционный проект. Мы предоставляем землю, приводим приблизительные параметры, то есть сколько будет инвестиций, какой будет денежный поток от них по годам. И таким образом уже инвестор может посмотреть, интересно ли ему взять готовое предложение, чтобы сразу уже внедрять этот проект у нас", – уточняет министр финансов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и НовороссииВ Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуостроваВ Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
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новости, крым, инвестиции, экономика, экономика крыма, новости крыма, ирина кивико
Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет

За 10 лет в Крым вложили больше 2 триллионов рублей инвестиций – Кивико

11:26 16.05.2025 (обновлено: 11:31 16.05.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. За последние 10 лет в экономику республики вложили больше двух триллионов рублей инвестиций. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
По ее словам, больше триллиона из них составляют частные вложения.

"Крым является динамично развивающимся регионом. У нас объем инвестиций превысил 2 триллиона. Конечно, это благодаря тому, что у нас есть специальные инструменты: свободная экономическая зона и наши инвестиционные проекты, которые находятся на особом сопровождении Корпорации развития республики", – подчеркнула Кивико.

Наиболее привлекательными для инвесторов, по ее словам, остаются три ключевые отрасли: туризм, промышленность и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, около 80% всех вложений сосредоточены именно в этих сферах. Важным драйвером роста остается развитие курортной инфраструктуры, в том числе строительство различных средств размещения – от трехзвездочных до пятизвездочных отелей.
Для упрощения доступа к информации о возможностях региона создана инвестиционная карта Крыма, где отображены свободные земельные участки с данными о подключенных коммуникациях. Это позволяет потенциальным инвесторам оперативно находить интересующие объекты и принимать решения о вложениях, рассказала Ирина Кивико.
По ее словам, регион продолжит активную работу по привлечению инвестиций, включая участие в экономических форумах и разработку готовых пакетных предложений для бизнеса.
"Полностью готовится инвестиционный проект. Мы предоставляем землю, приводим приблизительные параметры, то есть сколько будет инвестиций, какой будет денежный поток от них по годам. И таким образом уже инвестор может посмотреть, интересно ли ему взять готовое предложение, чтобы сразу уже внедрять этот проект у нас", – уточняет министр финансов.
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НовостиКрымИнвестицииЭкономикаЭкономика КрымаНовости КрымаИрина Кивико
 
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