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В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
В Саках появится два крупных санаторно-курортных комплекса с развитой лечебной базой. Их строительство анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым министр... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T08:01
2025-05-15T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Саках появится два крупных санаторно-курортных комплекса с развитой лечебной базой. Их строительство анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий."В Республике Крым реализуется 248 инвестиционных проектов на 288 миллиардов рублей. В том числе, реализуются проекты по созданию санаторно-курортных комплексов с развитой лечебной базой. В частности, в Саках реализуется два крупных инвестиционных проекта: классический санаторий с медицинской базой на 542 номера и санаторий с медицинской реабилитацией на 250 номеров, со спа-центром и аквапарком", - рассказал он.По словам профильного министра, сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. В санаториях все чаще появляются крытые бассейны, спа-комплексы, сауны, фитнесс-центры и многое другое.Ранее министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы региона, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательностиВозвращение иностранных компаний в Россию – что ответил ПутинПутин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
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сергей ганзий, новости крыма, минкурортов крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, саки
В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках

В Крыму рассказали о строительстве двух крупных санаторно-курортных комплексов в Саках

08:01 15.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСаки. Набережная
Саки. Набережная - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Саках появится два крупных санаторно-курортных комплекса с развитой лечебной базой. Их строительство анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.
"В Республике Крым реализуется 248 инвестиционных проектов на 288 миллиардов рублей. В том числе, реализуются проекты по созданию санаторно-курортных комплексов с развитой лечебной базой. В частности, в Саках реализуется два крупных инвестиционных проекта: классический санаторий с медицинской базой на 542 номера и санаторий с медицинской реабилитацией на 250 номеров, со спа-центром и аквапарком", - рассказал он.
По словам профильного министра, сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. В санаториях все чаще появляются крытые бассейны, спа-комплексы, сауны, фитнесс-центры и многое другое.
Ранее министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы региона, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов.
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