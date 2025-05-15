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В Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова

В Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова

Любые украинские "программы послевоенной политики" для Крыма выглядят смешно на фоне разрушенной экономики самой Украины и недавнего исторического периода,... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T13:05

2025-05-15T13:05

2025-05-15T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Любые украинские "программы послевоенной политики" для Крыма выглядят смешно на фоне разрушенной экономики самой Украины и недавнего исторического периода, когда Киев не использовал возможность развивать полуостров и открыто нарушал права крымчан. Об этом РИА Новости Крым сказал первый заместитель главы республиканского парламента Сергей Цеков.Европарламент призвал не допускать политических компромиссов в отношении Крыма в рамках так называемой "Крымской недели", которая проходит в Брюсселе с 12 по 16 мая с участием запрещенного в РФ экстремистского "Меджлиса крымскотатарского народа"*. Украинские делегаты в свою очередь заявили о "нарушении прав человека", которые якобы происходят в российском Крыму, и о том, что правительство Украины уже разрабатывает "послевоенную политику" для полуострова, которая предполагает "экономическое восстановление и преодоление российских нарративов и пропаганды".Поэтому любые украинские "программы послевоенной политики" и "экономического восстановления" для Крыма, по мнению парламентария, выглядят смешно и нелепо. Во-первых, у Киева нет шансов на их реализацию, поскольку Крым является частью РФ и этот вопрос закрыт. Во-вторых, на фоне разрушенной экономики самой Украины, где процветают воровство и коррупция, и недавнего исторического периода, когда у Киева была возможность развивать полуостров, подчеркнул он."Что мешало возрождать Крым все 23 года, пока полуостров находился в составе "незалэжной"? Вместо этого они захватывали куски земли на крымском побережье, хаотично застраивали. А все, что осталось в Крыму после развала Советского Союза – дороги, водопроводы, электрические сети, школы и предприятия – все это разрушалось", – напоминает собеседник агентства.На фоне этого тотального разрушения крымской инфраструктуры Киев осуществлял планомерную насильственную украинизацию через образование и культурную сферу, напоминает Цеков. Это – к вопросу о "правах человека". В этой связи парламентарий также приводит факты нарушения прав людей внутри самой Украины, в частности, когда сотрудники ТЦК (украинский аналог военных комиссариатов – ред.) отлавливают людей прямо на улицах и отправляют их в зону военных действий. Он также напомнил недавние исторические события в Крыму, когда Украина показала свое истинное отношение к правам людей."Преступления украинской власти над Крымом – об этом крымчане хорошо помнят. Это водная, энергетическая, экономическая блокады полуострова после 2014 года. Они были направлены против всего народа Крыма, не только против русских. Нынешнее руководство Украины – просто предатели, у которых нет шансов выйти победителями из этого противостояния с Россией", - говорит он.Цеков приводит примеры развития Крыма в составе России: за эти годы полуостров получил новые дороги, объекты инфраструктуры, благоустроенные пространства и модернизированные объекты социальной сферы.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года - справкаВ США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за КрымаВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, сергей цеков, украина, политика, внешняя политика, мнения, общество, в мире, меджлис*, коллективный запад