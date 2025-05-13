https://crimea.ria.ru/20250513/putin-ukazal-na-bolshoy-investitsionnyy-potentsial-donbassa-i-novorossii-1146414238.html

Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии

Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии

Донбасс и Новороссия обладают большими возможностями развития сельского хозяйства, туризма и других отраслей, инвесторам там есть во что вложиться. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T18:48

2025-05-13T18:48

2025-05-13T18:48

владимир путин (политик)

новости

россия

новые регионы россии

экономика

инвестиции

сельское хозяйство

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Донбасс и Новороссия обладают большими возможностями развития сельского хозяйства, туризма и других отраслей, инвесторам там есть во что вложиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом в ходе встречи представитель регионального отделения "Деловой России" в Донецкой Народной Республике обратил внимание российского лидера, что зачастую правовой статус земельных участков в новых регионах не урегулирован, поскольку нет доступа к украинскому государственному реестру недвижимости. Поэтому нужно минимизировать риск правовой неопределенности и защитить интересы инвесторов в ситуации возможных требований со стороны лиц с украинскими документами о собственности. Кроме того, для строительства приоритетных объектов в этих регионах нужна ускоренная процедура присвоения вида разрешенного пользования соответствующим участкам.В ответ на просьбу президента прокомментировать данный вопрос вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство идет путем сплошной инвентаризации земельных участков и до конца года завершит основную работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, новые регионы россии, экономика, инвестиции, сельское хозяйство, туризм