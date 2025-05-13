https://crimea.ria.ru/20250513/putin-ukazal-na-bolshoy-investitsionnyy-potentsial-donbassa-i-novorossii-1146414238.html
Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
Донбасс и Новороссия обладают большими возможностями развития сельского хозяйства, туризма и других отраслей, инвесторам там есть во что вложиться. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T18:48
2025-05-13T18:48
2025-05-13T18:48
владимир путин (политик)
новости
россия
новые регионы россии
экономика
инвестиции
сельское хозяйство
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141875280_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_022bdb1746d9754cc516002c29c2d0c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Донбасс и Новороссия обладают большими возможностями развития сельского хозяйства, туризма и других отраслей, инвесторам там есть во что вложиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом в ходе встречи представитель регионального отделения "Деловой России" в Донецкой Народной Республике обратил внимание российского лидера, что зачастую правовой статус земельных участков в новых регионах не урегулирован, поскольку нет доступа к украинскому государственному реестру недвижимости. Поэтому нужно минимизировать риск правовой неопределенности и защитить интересы инвесторов в ситуации возможных требований со стороны лиц с украинскими документами о собственности. Кроме того, для строительства приоритетных объектов в этих регионах нужна ускоренная процедура присвоения вида разрешенного пользования соответствующим участкам.В ответ на просьбу президента прокомментировать данный вопрос вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство идет путем сплошной инвентаризации земельных участков и до конца года завершит основную работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250513/vozvraschenie-inostrannykh-kompaniy-v-rossiyu--chto-otvetil-putin-1146408533.html
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141875280_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_71bbb1fb0238b4ec6312969ac24c1ed8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, новые регионы россии, экономика, инвестиции, сельское хозяйство, туризм
Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
В Донбассе и Новороссии огромный потенциал для вложений в туризм и агросектор – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Донбасс и Новороссия обладают большими возможностями развития сельского хозяйства, туризма и других отраслей, инвесторам там есть во что вложиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Там (в Донбассе и Новороссии – ред.) есть во что вкладываться. Там и земли очень плодородные, что касается сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма, это Приазовье и так далее. Там очень много интересных составляющих, это действительно привлекательные условия", – сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
При этом в ходе встречи представитель регионального отделения "Деловой России" в Донецкой Народной Республике обратил внимание российского лидера, что зачастую правовой статус земельных участков в новых регионах не урегулирован, поскольку нет доступа к украинскому государственному реестру недвижимости. Поэтому нужно минимизировать риск правовой неопределенности и защитить интересы инвесторов в ситуации возможных требований со стороны лиц с украинскими документами о собственности. Кроме того, для строительства приоритетных объектов в этих регионах нужна ускоренная процедура присвоения вида разрешенного пользования соответствующим участкам.
В ответ на просьбу президента прокомментировать данный вопрос вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство идет путем сплошной инвентаризации земельных участков и до конца года завершит основную работу.
"Мы сейчас отработали дополнительный механизм ускоренной постановки на учет недвижимости и земельных участков. Все земельные и правовые отношения (в новых регионах – ред.) до конца года будут урегулированы", – заверил зампредседателя правительства России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.