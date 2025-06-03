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На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу
На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу - РИА Новости Крым, 03.06.2025
На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу
В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T10:38
2025-06-03T10:59
сельское хозяйство
эфиромасличные культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня. На работу сборщики выходят рано утром, их рабочий день начинается в пять утра, почти с рассветом, и заканчивается около полудня.Его зона ответственности - поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта " Радуга" селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности. Владимир Билоус рассказывает, что " Радуга" очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков. "Через три-четыре года наше предприятие надеется собрать в общем до 30 га розовых лепестков", - говорит агроном. В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все - от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку. "Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!", - смеется женщина. Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков. "Вчера собирали на варенье, только лепестки. Сегодня задача - рвать с чашечкой. Только так нужно собирать для эфирного масла", - объясняет он. Как рассказали в минсельхозе Республики, в Крыму больше всего розовых плантаций - в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы. Благодаря в том числе и государственным субсидиям на выращивание эфироносов, с 2021 года на полуострове заложили 450 новых розовых и лавандовых полей. Еще 38 га эфиромасличных культур появится в этом году. А это значит, что Крым станет еще более цветущим и ароматным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости КрымПочва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайностиПродовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, алушта, видео
На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу

В Крыму начался сбор эфиромасличной розы

10:38 03.06.2025 (обновлено: 10:59 03.06.2025)
 
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня.
На работу сборщики выходят рано утром, их рабочий день начинается в пять утра, почти с рассветом, и заканчивается около полудня.
"Мы собираем розу до того момента, пока не очень жарко. Чем жарче становится, тем меньше в цветках эфирного масла", - объясняет журналистам агроном Владимир Билоус.
Его зона ответственности - поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта " Радуга" селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности.
Владимир Билоус рассказывает, что " Радуга" очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков.
"Через три-четыре года наше предприятие надеется собрать в общем до 30 га розовых лепестков", - говорит агроном.
В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все - от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку.
"Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!", - смеется женщина.
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
1 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
2 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
3 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
4 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
5 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
1 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
3 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
4 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
5 из 5
Уборка эфиромасличной розы в Крыму
© РИА Новости Крым
Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков.
"Вчера собирали на варенье, только лепестки. Сегодня задача - рвать с чашечкой. Только так нужно собирать для эфирного масла", - объясняет он.
Как рассказали в минсельхозе Республики, в Крыму больше всего розовых плантаций - в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы. Благодаря в том числе и государственным субсидиям на выращивание эфироносов, с 2021 года на полуострове заложили 450 новых розовых и лавандовых полей. Еще 38 га эфиромасличных культур появится в этом году. А это значит, что Крым станет еще более цветущим и ароматным.
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