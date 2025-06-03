https://crimea.ria.ru/20250603/na-maslo-i-varene-v-krymu-ubirayut-efiromaslichnuyu-rozu-1146901779.html

На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу

На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу - РИА Новости Крым, 03.06.2025

На масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу

В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T10:38

2025-06-03T10:38

2025-06-03T10:59

сельское хозяйство

эфиромасличные культуры

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня. На работу сборщики выходят рано утром, их рабочий день начинается в пять утра, почти с рассветом, и заканчивается около полудня.Его зона ответственности - поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта " Радуга" селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности. Владимир Билоус рассказывает, что " Радуга" очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков. "Через три-четыре года наше предприятие надеется собрать в общем до 30 га розовых лепестков", - говорит агроном. В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все - от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку. "Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!", - смеется женщина. Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков. "Вчера собирали на варенье, только лепестки. Сегодня задача - рвать с чашечкой. Только так нужно собирать для эфирного масла", - объясняет он. Как рассказали в минсельхозе Республики, в Крыму больше всего розовых плантаций - в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы. Благодаря в том числе и государственным субсидиям на выращивание эфироносов, с 2021 года на полуострове заложили 450 новых розовых и лавандовых полей. Еще 38 га эфиромасличных культур появится в этом году. А это значит, что Крым станет еще более цветущим и ароматным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости КрымПочва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайностиПродовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство

https://crimea.ria.ru/20250320/v-krymu-vyraschivayut-ogurtsy-po-innovatsionnym-tekhnologiyam-1145106235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, алушта, видео