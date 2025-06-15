https://crimea.ria.ru/20250615/tseny-na-neft-kak-otrazitsya-na-rossii-obostrenie-na-blizhnem-vostoke-1147231454.html

Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке

Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Цены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке

Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке краткосрочно благоприятен для российской экономики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T14:57

2025-06-15T14:57

2025-06-15T14:57

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экономика

нефть

обострение между израилем и ираном

мнения

елена вершицкая

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке краткосрочно благоприятен для российской экономики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Такое мнение она выразила по поводу информации от зарубежных СМИ о росте стоимости нефти марки Brent на 13% – до 78,5 долларов за баррель. Скачок произошел на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари сообщил, что после атак по стране Тегеран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки. В ответ на это министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предупредил, что такой шаг может вызвать "серьезные экономические потрясения", включая рост цен до 200–300 долларов за баррель. При этом потери мирового рынка могут достичь 5 миллионов баррелей в сутки."В моменте для нас, для бюджета, новость, в принципе, достаточно хорошая, потому что цена на нефть возросла. Сейчас для России это хорошо – сокращается дефицит бюджета", – отметила эксперт.Однако она добавила, что такая динамика носит, скорее всего, временный характер. Вершицкая пояснила, что нефтяной рынок традиционно быстро реагирует на обострения, но затем возвращается к так называемому равновесию.А вот по поводу вероятности закрытия Ормузского пролива Вершицкая высказалась скептически. По ее мнению, маловероятно, что Иран решится на подобное, потому что страна сама зависит от этого пути для реализации своей же нефти."Китай, как крупнейший покупатель, он, естественно, против любых игр, любых изменений, которые могут влиять на поставки нефти. Он тоже будет препятствовать тому, чтобы эти пути были перекрыты", – добавила она.Что касается внутреннего рынка России, эксперт считает, что повышение цен возможно, но оно будет связано скорее с сезонным спросом, а не с международной конъюнктурой.Она также считает, что текущая обстановка делает нереалистичными попытки Евросоюза снизить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов за баррель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и ЕвропуЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларовИран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нефть, обострение между израилем и ираном, мнения, елена вершицкая, россия