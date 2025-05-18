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Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Если поставки энергоресурсов, главным образом нефти, будут прекращены, западные страны будут парализованы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T17:16
2025-05-18T17:16
масуд пезешкиан
иран
мнения
коллективный запад
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Если поставки энергоресурсов, главным образом нефти, будут прекращены, западные страны будут парализованы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог".В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По мнению аналитика, 17-й пакет санкций носит политический характер, поскольку европейцы хотят показать, что они якобы оказывают давление на Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – ПутинМерц пригрозил России масштабными санкциямиСанкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным
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масуд пезешкиан, иран, мнения, коллективный запад, нефть
Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

17:16 18.05.2025
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
© ATTA KENARE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Если поставки энергоресурсов, главным образом нефти, будут прекращены, западные страны будут парализованы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог".
"Если энергоресурсы не будут поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны – ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть и дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом", – приводит слова Пезешкиана иранское госагентство SNN.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.
Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По мнению аналитика, 17-й пакет санкций носит политический характер, поскольку европейцы хотят показать, что они якобы оказывают давление на Россию.
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Масуд ПезешкианИранМненияКоллективный ЗападНефть
 
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