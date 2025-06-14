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Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T17:27
2025-06-14T17:29
алексей пушков
нефть
потолок цен на нефть из рф
топливо
g7
сша
европейский союз (ес)
политика
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. сообщало ранее агентство Bloomberg. Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций ЕС может отключить еще 20 российских банков от SWIFT.По словам Пушкова, в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что новый потолок цен на нефть приведет к снижению объемов поставок из России на мировые рынки, что вызовет повышение цен.Он также подчеркнул, что пока глава Белого дома проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону.Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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алексей пушков, нефть, потолок цен на нефть из рф, топливо, g7, сша, европейский союз (ес), политика, экономика, в мире, новости, мнения
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу

Потолок цен на российскую нефть разъединил СЩА и Европейский Союз – Пушков

17:27 14.06.2025 (обновлено: 17:29 14.06.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. сообщало ранее агентство Bloomberg. Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций ЕС может отключить еще 20 российских банков от SWIFT.

"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть. В отличие от руководителей ЕС, прочно потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США, как сообщает агентство Блумберг, выступают против такой меры, как снижение потолка с 60 до 45 долларов за баррель", — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что новый потолок цен на нефть приведет к снижению объемов поставок из России на мировые рынки, что вызовет повышение цен.
Он также подчеркнул, что пока глава Белого дома проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону.
Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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Алексей ПушковНефтьПотолок цен на нефть из РФТопливоG7СШАЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаЭкономикаВ миреНовостиМнения
 
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