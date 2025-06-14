https://crimea.ria.ru/20250614/sebe-budet-dorozhe-tsena-na-rossiyskuyu-neft-razdelila-ssha-i-evropu-1147213970.html
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T17:27
2025-06-14T17:27
2025-06-14T17:29
алексей пушков
нефть
потолок цен на нефть из рф
топливо
g7
сша
европейский союз (ес)
политика
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. сообщало ранее агентство Bloomberg. Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций ЕС может отключить еще 20 российских банков от SWIFT.По словам Пушкова, в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что новый потолок цен на нефть приведет к снижению объемов поставок из России на мировые рынки, что вызовет повышение цен.Он также подчеркнул, что пока глава Белого дома проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону.Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей пушков, нефть, потолок цен на нефть из рф, топливо, g7, сша, европейский союз (ес), политика, экономика, в мире, новости, мнения
Себе будет дороже: цена на российскую нефть разделила США и Европу
Потолок цен на российскую нефть разъединил СЩА и Европейский Союз – Пушков
17:27 14.06.2025 (обновлено: 17:29 14.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Саммит G7 стал демонстрацией не единства, а разъединения коллективного Запада. Причиной послужил вопрос цен на российскую нефть. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. сообщало ранее
агентство Bloomberg. Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций ЕС может отключить еще 20 российских банков от SWIFT.
"Европу и США разделил ключевой вопрос, на который замкнут весь новый пакет санкций Евросоюза: потолок на цену на российскую нефть. В отличие от руководителей ЕС, прочно потерявших чувство реальности и давно вступивших в фазу иррациональных решений, США, как сообщает агентство Блумберг, выступают против такой меры, как снижение потолка с 60 до 45 долларов за баррель", — написал он в Telegram.
По словам Пушкова, в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что новый потолок цен на нефть приведет к снижению объемов поставок из России на мировые рынки, что вызовет повышение цен.
Он также подчеркнул, что пока глава Белого дома проводит иную политику в отношение России, чем ЕС, и Брюсселю никак не удается перетянуть Вашингтон на свою сторону.
Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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