https://crimea.ria.ru/20250524/es-predlozhit-g7-snizit-potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-do-45-dollarov-1146675127.html

ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов

ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов - РИА Новости Крым, 24.05.2025

ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов

Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T11:47

2025-05-24T11:47

2025-05-24T12:02

санкции

санкции против россии

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций Евросоюз может отключить еще 20 российских банков от SWIFT. На сегодняшний день Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу предлагаемых санкций.Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против РоссииПосле разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), нефть, экономика, новости, g7