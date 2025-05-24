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ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов
ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов - РИА Новости Крым, 24.05.2025
ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T11:47
2025-05-24T11:47
2025-05-24T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций Евросоюз может отключить еще 20 российских банков от SWIFT. На сегодняшний день Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу предлагаемых санкций.Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против РоссииПосле разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
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санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), нефть, экономика, новости, g7
ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов
Власти ЕС предложат снизить потолок цен на российскую нефть для стран G7 до 45 долларов
11:47 24.05.2025 (обновлено: 12:02 24.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ намерена предложить странам "Большой семерки" (G7) снизить потолок цен на нефть из России до 45 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
"В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках нового пакета рестрикций Евросоюз может отключить еще 20 российских банков от SWIFT. На сегодняшний день Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу предлагаемых санкций.
Страны G7 Австралия и ЕС в конце 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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