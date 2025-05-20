https://crimea.ria.ru/20250520/tramp-vystupil-protiv-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii---smi-1146566123.html

Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ

Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T14:16

2025-05-20T14:16

2025-05-20T14:16

переговоры

дональд трамп

санкции против россии

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россия

владимир зеленский

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет портал Axios.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ.Кроме того, Дональд Трамп сообщил лидерам Евросоюза, что президент России представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении."Источник (портала – ред.) в ходе телефонного разговора сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отвергнуто", – уточнили в публикации.Накануне вечером президент РФ Владимир Пути провел двухчасовую телефонную беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тема Украины обговаривалась лидерами двух стран детально, с интересными нюансами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и ТрампаРазговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для ЕвропыСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, дональд трамп, санкции против россии, новости, россия, владимир зеленский, сша, политика