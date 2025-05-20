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Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ
Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T14:16
2025-05-20T14:16
переговоры
дональд трамп
санкции против россии
новости
россия
владимир зеленский
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет портал Axios.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ.Кроме того, Дональд Трамп сообщил лидерам Евросоюза, что президент России представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении."Источник (портала – ред.) в ходе телефонного разговора сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отвергнуто", – уточнили в публикации.Накануне вечером президент РФ Владимир Пути провел двухчасовую телефонную беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тема Украины обговаривалась лидерами двух стран детально, с интересными нюансами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и ТрампаРазговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для ЕвропыСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с Украиной
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переговоры, дональд трамп, санкции против россии, новости, россия, владимир зеленский, сша, политика
Трамп выступил против санкций в отношении России - СМИ

Трамп назвал санкции против России не очень хорошей идеей - Axios

14:16 20.05.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет портал Axios.
Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ.

"Лидеры ЕС в ходе телефонной беседы спросили о возможности введения санкций США против России, но Трамп ответил, что не считает это хорошей идеей, и выразил мнение, что Путин хочет заключить сделку по Украине", – говорится в публикации.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил лидерам Евросоюза, что президент России представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении.
"Источник (портала – ред.) в ходе телефонного разговора сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отвергнуто", – уточнили в публикации.
Накануне вечером президент РФ Владимир Пути провел двухчасовую телефонную беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тема Украины обговаривалась лидерами двух стран детально, с интересными нюансами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.
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ПереговорыДональд ТрампСанкции против РоссииНовостиРоссияВладимир ЗеленскийСШАПолитика
 
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