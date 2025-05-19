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После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию - РИА Новости Крым, 19.05.2025
После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T22:12
2025-05-19T22:12
европейский союз (ес)
новости
европа
германия
россия
сша
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.По информации пресс-секретаря кабмина Германии, после телефонного разговора с Путиным Трамп провел переговоры с европейским партнерами. В частности, он связался с Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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европейский союз (ес), новости, европа, германия, россия, сша, санкции против россии
После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию

После разговора Путина и Трампа Евросоюз усилит санкционное давление на Россию

22:12 19.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.
По информации пресс-секретаря кабмина Германии, после телефонного разговора с Путиным Трамп провел переговоры с европейским партнерами. В частности, он связался с Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", – сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.

В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.
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Заголовок открываемого материала
22:21Переговоры Путина и Трампа – главное
22:12После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
21:57Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
21:43Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
21:27Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
21:07В Армянске и двух селах сутки не будет воды
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