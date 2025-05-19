https://crimea.ria.ru/20250519/posle-razgovora-putina-i-trampa-es-usilit-sanktsionnoe-davlenie-na-rossiyu-1146550947.html

После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию

После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию - РИА Новости Крым, 19.05.2025

После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T22:12

2025-05-19T22:12

2025-05-19T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.По информации пресс-секретаря кабмина Германии, после телефонного разговора с Путиным Трамп провел переговоры с европейским партнерами. В частности, он связался с Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250514/kak-novye-sanktsii-evrosoyuza-otrazyatsya-na-eksporte-rossiyskoy-nefti-1146430922.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, европа, германия, россия, сша, санкции против россии