https://crimea.ria.ru/20250520/evrosoyuz-utverdil-17-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-1146562272.html

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T12:43

2025-05-20T12:43

2025-05-20T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ. Каллас сообщила, что новые санкции Евросоюза против России также включают ограничения в рамках режимов за "гибридные угрозы" и "права человека"."Мы разрабатываем новые санкции против России", – добавила глава евродипломатии.Великобритания в рамках обновленного санкционного списка ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, говорится в заявлении МИД королевства.Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – сказано в документе.Отмечается, что новые санкции нацелены на то, чтобы помешать подключению России к международной экономике.Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, европейский союз (ес), россия, политика, санкции против россии