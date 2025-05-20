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Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России
Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T12:43
2025-05-20T15:27
новости
европейский союз (ес)
россия
политика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ. Каллас сообщила, что новые санкции Евросоюза против России также включают ограничения в рамках режимов за "гибридные угрозы" и "права человека"."Мы разрабатываем новые санкции против России", – добавила глава евродипломатии.Великобритания в рамках обновленного санкционного списка ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, говорится в заявлении МИД королевства.Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – сказано в документе.Отмечается, что новые санкции нацелены на то, чтобы помешать подключению России к международной экономике.Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, европейский союз (ес), россия, политика, санкции против россии
Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

12:43 20.05.2025 (обновлено: 15:27 20.05.2025)
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", – сказано в документе.

В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ. Каллас сообщила, что новые санкции Евросоюза против России также включают ограничения в рамках режимов за "гибридные угрозы" и "права человека".
"Мы разрабатываем новые санкции против России", – добавила глава евродипломатии.
Великобритания в рамках обновленного санкционного списка ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, говорится в заявлении МИД королевства.
"Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России в попытках обойти санкции", – сказано в заявлении.
Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – сказано в документе.
Отмечается, что новые санкции нацелены на то, чтобы помешать подключению России к международной экономике.
Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
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