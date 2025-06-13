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Новый продовольственный рынок открылся в Ялте
Новый продовольственный рынок открылся в Ялте - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Новый продовольственный рынок открылся в Ялте
Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест заработал в Ялте. Об этом сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T19:44
2025-06-13T19:44
2025-06-13T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест заработал в Ялте. Об этом сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко.Также на территории будут работать вещевые ряды, точки общепита, мастерские по ремонту обуви и ювелирных изделий, сообщила мэр и подчеркнула, что в городе также остаются актуальными планы по реконструкции основного рынка.По словам сенатора Российской Федерации Юрия Нимченко, который принял участие в торжественной церемонии открытия рынка, кроме обновленной современной торговой площадки город получил дополнительные рабочие места, местные производители – поддержку, покупатели – качественные товары по доступным ценам.О планах по масштабной реконструкции овощного рынка, на месте которого я Ялте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами, Павленко сообщила еще в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспортаПарковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомВ Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, торговля, благоустройство, городская среда
Новый продовольственный рынок открылся в Ялте
Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест открылся в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест заработал в Ялте. Об этом сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко.
"Наш продовольственный рынок полноценно заработал на временной площадке в районе автовокзала, где оборудовано 428 торговых мест. Большинство из них распределены под реализацию овощей и фруктов, гастрономиии, рыбы, мяса и молочной продукции", – проинформировала Павленко.
Также на территории будут работать вещевые ряды, точки общепита, мастерские по ремонту обуви и ювелирных изделий, сообщила мэр и подчеркнула, что в городе также остаются актуальными планы по реконструкции основного рынка.
По словам сенатора Российской Федерации Юрия Нимченко, который принял участие в торжественной церемонии открытия рынка, кроме обновленной современной торговой площадки город получил дополнительные рабочие места, местные производители – поддержку, покупатели – качественные товары по доступным ценам.
О планах по масштабной реконструкции овощного рынка
, на месте которого я Ялте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами, Павленко сообщила еще в 2023 году.
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