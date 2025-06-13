https://crimea.ria.ru/20250613/novyy-prodovolstvennyy-rynok-otkrylsya-v-yalte-1147182191.html

Новый продовольственный рынок открылся в Ялте

Новый продовольственный рынок открылся в Ялте - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Новый продовольственный рынок открылся в Ялте

Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест заработал в Ялте. Об этом сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T19:44

2025-06-13T19:44

2025-06-13T19:16

ялта

новости крыма

торговля

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147187509_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8aafd9b49c2b17c6fecfe77fdf85220b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новый продовольственный рынок на 428 торговых мест заработал в Ялте. Об этом сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко.Также на территории будут работать вещевые ряды, точки общепита, мастерские по ремонту обуви и ювелирных изделий, сообщила мэр и подчеркнула, что в городе также остаются актуальными планы по реконструкции основного рынка.По словам сенатора Российской Федерации Юрия Нимченко, который принял участие в торжественной церемонии открытия рынка, кроме обновленной современной торговой площадки город получил дополнительные рабочие места, местные производители – поддержку, покупатели – качественные товары по доступным ценам.О планах по масштабной реконструкции овощного рынка, на месте которого я Ялте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами, Павленко сообщила еще в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспортаПарковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомВ Ялте пьяных и бездомных будут забирать с улиц, мыть и кормить

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, торговля, благоустройство, городская среда