https://crimea.ria.ru/20250522/parkovki-v-yalte-chto-izmenyat-v-ramkakh-eksperimenta-letom-1146610543.html

Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T08:48

2025-05-22T08:48

2025-05-22T08:48

радио "спутник в крыму"

ялта

янина павленко

новости крыма

транспорт

дорожное движение

парковки

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Янина Павленко.Она отметила, что Ялта ждет высокого курортного сезона и наплыва гостей, к чему активно готовится.По ее словам, власти Ялты очень бы хотели ограничить движение транспорта по центру города и рано или поздно к этому безусловно придут, но сейчас говорить об это преждевременно."Мы понимаем, что самое главное – это удобство для людей. И пока не создадим обустроенные парковочные пространства в достаточном количестве, перехватывающие парковки так называемые, не можем себе этого позволить. Поэтому в этот сезон мы входим с маленькими локальными преображениями, ограничиваемся небольшими, но, я уверена, эффективными решениями", – отметила глава администрации.В частности, в рамках эксперимента на место парковки у кинотеатра "Спартак" будет перенесена остановка общественного транспорта, которая разделит парковочное пространство надвое."Отделяем места парковки с одной и с другой стороны делиниаторами. Посмотрим, как этот эксперимент сработает в течение нескольких недель, чтобы сделать выводы, утвердить ли это решение, насколько оно будет эффективно для повседневной жизни", – сказала мэр.Сложнее с парковками станет в районе автовокзала на месте временного рынка.При этом на автовокзале появятся дополнительные плоскостные парковочные пространства: две возле Верхней станции, на улице Московской, и внизу, на автодороге на улице Киевской, добавила она.Кроме того, в различных локациях на территории муниципального образования реализуют проект обустройства так называемых эко-парковок."Это маленькие кармашки, где мы предусматриваем место для стоянки машин для удобства жителей. Также готовим сейчас проект по Розе Люксембург в городе Алупке, но и очень многое-многое другое", – сказала глава ялтинской администрации.Помимо парковок разберутся некоторыми пешеходными переходами.В частности, в рамках эксперимента в центре Ялты уберут не очень востребованный переход возле Института винограда и вина "Магарач" на улице Кирова – одной из основных артерий, где образуется пробка, предупредила Павленко.Она выразила уверенность в том, что ощутить удобство от всех мероприятий, которые проводятся, жители и гости города смогут уже с наступлением летнего сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го МаяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты

https://crimea.ria.ru/20250521/otdykh-v-krymu-chto-pokazali-mayskie-prazdniki-1146586213.html

ялта

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ялта, янина павленко, новости крыма, транспорт, дорожное движение, парковки, автомобиль