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Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T08:48
2025-05-22T08:48
2025-05-22T08:48
радио "спутник в крыму"
ялта
янина павленко
новости крыма
транспорт
дорожное движение
парковки
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Янина Павленко.Она отметила, что Ялта ждет высокого курортного сезона и наплыва гостей, к чему активно готовится.По ее словам, власти Ялты очень бы хотели ограничить движение транспорта по центру города и рано или поздно к этому безусловно придут, но сейчас говорить об это преждевременно."Мы понимаем, что самое главное – это удобство для людей. И пока не создадим обустроенные парковочные пространства в достаточном количестве, перехватывающие парковки так называемые, не можем себе этого позволить. Поэтому в этот сезон мы входим с маленькими локальными преображениями, ограничиваемся небольшими, но, я уверена, эффективными решениями", – отметила глава администрации.В частности, в рамках эксперимента на место парковки у кинотеатра "Спартак" будет перенесена остановка общественного транспорта, которая разделит парковочное пространство надвое."Отделяем места парковки с одной и с другой стороны делиниаторами. Посмотрим, как этот эксперимент сработает в течение нескольких недель, чтобы сделать выводы, утвердить ли это решение, насколько оно будет эффективно для повседневной жизни", – сказала мэр.Сложнее с парковками станет в районе автовокзала на месте временного рынка.При этом на автовокзале появятся дополнительные плоскостные парковочные пространства: две возле Верхней станции, на улице Московской, и внизу, на автодороге на улице Киевской, добавила она.Кроме того, в различных локациях на территории муниципального образования реализуют проект обустройства так называемых эко-парковок."Это маленькие кармашки, где мы предусматриваем место для стоянки машин для удобства жителей. Также готовим сейчас проект по Розе Люксембург в городе Алупке, но и очень многое-многое другое", – сказала глава ялтинской администрации.Помимо парковок разберутся некоторыми пешеходными переходами.В частности, в рамках эксперимента в центре Ялты уберут не очень востребованный переход возле Института винограда и вина "Магарач" на улице Кирова – одной из основных артерий, где образуется пробка, предупредила Павленко.Она выразила уверенность в том, что ощутить удобство от всех мероприятий, которые проводятся, жители и гости города смогут уже с наступлением летнего сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го МаяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
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ялта, янина павленко, новости крыма, транспорт, дорожное движение, парковки, автомобиль
Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
В Ялте проведут эксперимент с парковками для разгрузки дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым.
В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила глава администрации Янина Павленко.
Она отметила, что Ялта ждет высокого курортного сезона и наплыва гостей, к чему активно готовится.
"И вопрос с парковками у нас стоит особо актуально не только в курортный сезон, но и ежедневно. В этой связи сегодня проводим совещание с ГИБДД. Есть ряд предложений, попробуем в экспериментальной форме (внедрить – ред.)", – сказала Павленко.
По ее словам, власти Ялты очень бы хотели ограничить движение транспорта по центру города и рано или поздно к этому безусловно придут, но сейчас говорить об это преждевременно.
"Мы понимаем, что самое главное – это удобство для людей. И пока не создадим обустроенные парковочные пространства в достаточном количестве, перехватывающие парковки так называемые, не можем себе этого позволить. Поэтому в этот сезон мы входим с маленькими локальными преображениями, ограничиваемся небольшими, но, я уверена, эффективными решениями", – отметила глава администрации.
В частности, в рамках эксперимента на место парковки у кинотеатра "Спартак" будет перенесена остановка общественного транспорта, которая разделит парковочное пространство надвое.
"Отделяем места парковки с одной и с другой стороны делиниаторами. Посмотрим, как этот эксперимент сработает в течение нескольких недель, чтобы сделать выводы, утвердить ли это решение, насколько оно будет эффективно для повседневной жизни", – сказала мэр.
Сложнее с парковками станет в районе автовокзала на месте временного рынка.
"С первых чисел июня открывается временный новый рынок на период реконструкции старого. Все знают о пробках постоянных в этом месте. У нас там фактически узкое горлышко, а постоянные парковки на мосту затрудняет движение автолюбителям. В этой связи устанавливаем светофоры на остановке перед пешеходным переходом со стороны автовокзала, 5-й квартал. А также устанавливаем светофор и организуем пешеходный проход со стороны улицы Московской", – рассказала глава администрации.
При этом на автовокзале появятся дополнительные плоскостные парковочные пространства: две возле Верхней станции, на улице Московской, и внизу, на автодороге на улице Киевской, добавила она.
Кроме того, в различных локациях на территории муниципального образования реализуют проект обустройства так называемых эко-парковок.
"Это маленькие кармашки, где мы предусматриваем место для стоянки машин для удобства жителей. Также готовим сейчас проект по Розе Люксембург в городе Алупке, но и очень многое-многое другое", – сказала глава ялтинской администрации.
Помимо парковок разберутся некоторыми пешеходными переходами.
В частности, в рамках эксперимента в центре Ялты уберут не очень востребованный переход возле Института винограда и вина "Магарач" на улице Кирова – одной из основных артерий, где образуется пробка, предупредила Павленко.
"Также на улице Московской у нас пешеходы, к сожалению, очень любят переходить улицу в неположенном месте, не хотят спускаться в подземный переход, который специально для этого создан. Обустраиваем пешеходный переход. Людям будет очень удобно прямо с остановки, пользуясь светофором, пройти на новый рынок и перейти на улицу Киевскую", – проинформировала мэр.
Она выразила уверенность в том, что ощутить удобство от всех мероприятий, которые проводятся, жители и гости города смогут уже с наступлением летнего сезона.
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