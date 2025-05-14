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В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
В Балаклаве с 19 мая на год закроют проезд по правой стороне дороги на площади 1-го Мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T10:58
2025-05-14T10:58
2025-05-14T10:58
балаклава
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транспорт
логистика
новости севастополя
строительство яхтенной марины в балаклаве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Балаклаве с 19 мая на год закроют проезд по правой стороне дороги на площади 1-го Мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.Часть дороги освободят для проезда строительной техники."Эта временная мера обеспечит беспрепятственный заезд техники, которому ранее мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака", - пояснили в дептрансе.При этом парковочная зона останется доступной для остановки и стоянки машин, заверили в ведомстве.Спецтранспорт временно будет проезжать к месту работ по набережной Назукина. Там погружают сваи, на которые будет опираться причал таможенного пункта пропуска.Ранее сообщалось, что в Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины. Техника работает на всей Таврической набережной – от корня бухты до Солдатского пляжа, у ее выхода.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенУчасток трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схемаМосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
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РИА Новости Крым
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балаклава, севастополь, транспорт, логистика, новости севастополя, строительство яхтенной марины в балаклаве
В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
В Балаклаве на год поменяли схему заезда на парковку на площади 1-го Мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Балаклаве с 19 мая на год закроют проезд по правой стороне дороги на площади 1-го Мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Часть дороги освободят для проезда строительной техники.
"Эта временная мера обеспечит беспрепятственный заезд техники, которому ранее мешали автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака", - пояснили в дептрансе.
При этом парковочная зона останется доступной для остановки и стоянки машин, заверили в ведомстве.
Спецтранспорт временно будет проезжать к месту работ по набережной Назукина. Там погружают сваи, на которые будет опираться причал таможенного пункта пропуска.
"Эти меры необходимы, чтобы строительная техника могла беспрепятственно проезжать на набережную Назукина, а работы по строительству яхтенной марины шли по графику без задержек", – сказано в публикации ведомства.
Ранее сообщалось, что в Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины
. Техника работает на всей Таврической набережной – от корня бухты до Солдатского пляжа, у ее выхода.
Яхтенная марина в Балаклаве
строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%,
докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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