Рейтинг@Mail.ru
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250521/avtobusy-v-prioritete-chto-izmenitsya-na-dorogakh-simferopolya-1146558377.html
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения -... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T19:34
2025-05-21T19:26
радио "спутник в крыму"
георгий сухацкий
общественный транспорт
симферополь
ситуация на дорогах крыма
парковки
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145496902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d54f0ab95d97204778f13e184344fd5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения - с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова – от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.На проблему парковки "где попало" жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы – пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков – микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки."В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают", – отметил Сухацкий.Он подчеркнул, что главные участники изменений – сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145496902_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f7d36c1de95e4752792fbea48b161d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, ситуация на дорогах крыма, парковки, крым, новости крыма
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

В Симферополе выделяют полосы только под общественный транспорт и ужесточают парковку

19:34 21.05.2025
 
© РИА Новости КрымОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения - с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова – от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.
Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.

"Только они могут заставить водителей соблюдать Правила дорожного движения. Дежурящий пост ГАИ имеет ограниченные ресурсы, охват, он может привлечь к ответственности ограниченное число водителей, а некоторые, совсем бессовестные, могут дальше позволять себе парковаться (на полосе для общественного транспорта – ред.)", – объясняет Сухацкий.

На проблему парковки "где попало" жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы – пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков – микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.
Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки.
"В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают", – отметил Сухацкий.
Он подчеркнул, что главные участники изменений – сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард
В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
 
Радио "Спутник в Крыму"Георгий СухацкийОбщественный транспортСимферопольСитуация на дорогах КрымаПарковкиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Отдых в Крыму: что показали майские праздники
19:59Продолжат ли США поддерживать Украину
19:43Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
19:34Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
19:19ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
18:51В Керчи на сутки отключат воду – адреса
18:38Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа
18:28Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве
18:21На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело
18:16Курс доллара опустился ниже 80 рублей
18:09Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
17:57Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
17:42Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе
17:27Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
17:04Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом
16:52Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник
16:40Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине
16:32Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
16:15Три населенных пункта на севере Крыма обесточены из-за аварии
16:05В Киевской области вспыхнул пожар на ТЭЦ
Лента новостейМолния