https://crimea.ria.ru/20250521/avtobusy-v-prioritete-chto-izmenitsya-na-dorogakh-simferopolya-1146558377.html
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения -... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T19:34
2025-05-21T19:34
2025-05-21T19:26
радио "спутник в крыму"
георгий сухацкий
общественный транспорт
симферополь
ситуация на дорогах крыма
парковки
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения - с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова – от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.На проблему парковки "где попало" жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы – пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков – микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки."В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают", – отметил Сухацкий.Он подчеркнул, что главные участники изменений – сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, ситуация на дорогах крыма, парковки, крым, новости крыма
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
В Симферополе выделяют полосы только под общественный транспорт и ужесточают парковку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым.
Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения - с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова – от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.
Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.
"Только они могут заставить водителей соблюдать Правила дорожного движения. Дежурящий пост ГАИ имеет ограниченные ресурсы, охват, он может привлечь к ответственности ограниченное число водителей, а некоторые, совсем бессовестные, могут дальше позволять себе парковаться (на полосе для общественного транспорта – ред.)", – объясняет Сухацкий.
На проблему парковки "где попало" жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы – пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков – микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.
Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки.
"В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают", – отметил Сухацкий.
Он подчеркнул, что главные участники изменений – сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.
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