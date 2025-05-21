https://crimea.ria.ru/20250521/avtobusy-v-prioritete-chto-izmenitsya-na-dorogakh-simferopolya-1146558377.html

Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения -... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T19:34

2025-05-21T19:34

2025-05-21T19:26

радио "спутник в крыму"

георгий сухацкий

общественный транспорт

симферополь

ситуация на дорогах крыма

парковки

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Симферополь тоже готовится к лету – в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения - с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова – от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.На проблему парковки "где попало" жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы – пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков – микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки."В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают", – отметил Сухацкий.Он подчеркнул, что главные участники изменений – сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, ситуация на дорогах крыма, парковки, крым, новости крыма