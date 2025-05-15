https://crimea.ria.ru/20250515/na-yamochnyy-remont-i-obnovlenie-razmetki-na-dorogakh-kryma-vydelen-milliard-1146455148.html

На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард

На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард - РИА Новости Крым, 15.05.2025

На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард

На ремонт и обслуживание дорог в Крыму выделен миллиард рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T12:18

2025-05-15T12:18

2025-05-15T12:19

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. На ремонт и обслуживание дорог в Крыму выделен миллиард рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что деньги получило предприятие "Крымавтодор".Глава Крыма подчеркнул, что средства на ремонт улично-дорожной сети и уборку территорий необходимо выделять в первую очередь. Он напомнил, что эти направления в бюджете муниципалитетов должны быть включены в перечень защищенных плановых статей.В Крыму в этом году планируют отремонтировать 20 дорог протяженностью около 172 километра, на это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объездаМосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, крымский бюджет, ремонт дорог, благоустройство, городская среда, новости крыма