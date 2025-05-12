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Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
Три мостовых перехода отремонтируют в Крыму до конца 2026 года. В соответствии с распоряжениями на правительственном портале республики, общая стоимость работ... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T20:11
2025-05-12T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три мостовых перехода отремонтируют в Крыму до конца 2026 года. В соответствии с распоряжениями на правительственном портале республики, общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей. Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, государственный совет рк (госсовет)
Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода

В Крыму на ремонт трех мостов направят 745 миллионов рублей – распоряжения

20:11 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три мостовых перехода отремонтируют в Крыму до конца 2026 года. В соответствии с распоряжениями на правительственном портале республики, общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Югстройсервис" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого реконструкция мостового перехода через реку Шелен", – сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.
Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей.
Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
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