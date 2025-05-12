https://crimea.ria.ru/20250512/mosty-za-745-millionov-v-krymu-otremontiruyut-tri-transportnykh-perekhoda-1146378373.html

Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода

Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода

Три мостовых перехода отремонтируют в Крыму до конца 2026 года. В соответствии с распоряжениями на правительственном портале республики, общая стоимость работ... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T20:11

2025-05-12T20:11

2025-05-12T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три мостовых перехода отремонтируют в Крыму до конца 2026 года. В соответствии с распоряжениями на правительственном портале республики, общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей. Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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