https://crimea.ria.ru/20250515/na-trasse-tavrida-perekroyut-uchastok---skhema-obezda-1146405699.html

На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда

На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда - РИА Новости Крым, 15.05.2025

На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда

В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T07:43

2025-05-15T07:43

2025-05-15T09:14

служба автомобильных дорог республики крым

ситуация на дорогах крыма

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Ограничения вводятся в районе 127 километра автодороги "Таврида" с 15 мая до 8:00 16 мая.Обходной маршрут пролегает через села Приветное, Золотое Поле и Льговское. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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