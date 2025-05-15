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На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда
На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда - РИА Новости Крым, 15.05.2025
На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда
В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T07:43
2025-05-15T09:14
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Ограничения вводятся в районе 127 километра автодороги "Таврида" с 15 мая до 8:00 16 мая.Обходной маршрут пролегает через села Приветное, Золотое Поле и Льговское. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаСколько дворов и дорог отремонтируют в БахчисараеВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
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РИА Новости Крым
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служба автомобильных дорог республики крым, крым, дороги, дороги крыма, трасса таврида, новости крыма, транспорт
На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда

На трассе "Таврида" перекроют участок из-за монтажных работ - схема

07:43 15.05.2025 (обновлено: 09:14 15.05.2025)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением строительных работ на дороге "Льговское – Грушевка – Судак" 15 мая на участке трассы "Таврида" временно ограничат движение. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
Ограничения вводятся в районе 127 километра автодороги "Таврида" с 15 мая до 8:00 16 мая.

"В связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения путепровода на 127 км автомобильной дороги "Таврида" будет ограничено движение транспорта и организован временный объезд участка работ", – сообщают в организации.

© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"На трассе "Таврида" введут временные ограничения движения из-за монтажа путепровода
На трассе Таврида введут временные ограничения движения из-за монтажа путепровода
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
На трассе "Таврида" введут временные ограничения движения из-за монтажа путепровода
Обходной маршрут пролегает через села Приветное, Золотое Поле и Льговское. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок.
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