https://crimea.ria.ru/20250504/skolko-dvorov-i-dorog-otremontiruyut-v-bakhchisarae-1146075513.html

Сколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае

Сколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Сколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае

До конца текущего года 90% дворовых территорий в Бахчисарае будут отремонтированы, а все главные дороги города уже в нормативном состоянии. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T19:45

2025-05-04T19:45

2025-05-04T19:45

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

ремонт дорог

дмитрий скобликов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. До конца текущего года 90% дворовых территорий в Бахчисарае будут отремонтированы, а все главные дороги города уже в нормативном состоянии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По словам Скобликова, в этом году будет отремонтировано десять дворовых территорий.Он отметил, что в районе больших многоквартирных домов – пяти-, девяти-, двенадцатиэтажных – неотремонтированных дворов на сегодняшний день нет."И сейчас мы заходим вглубь города, где как правило двухэтажные маленькие дома, и там делаем придомовые территорий. То есть план на ближайшие годы – прийти к отметке 100% сделанных дворовых территорий - легко выполним", – добавил Скобликов.По его словам, в Бахчисарае наступает такое время, когда даже общественные территории, требующие обновления в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", не так просто найти.Что касается дорог в Бахчисарае, то основные уже отремонтированы, добавил он: "Главные дороги, по которым передвигаются 80% автомобилей, находятся уже в нормативном состоянии".Почти решили и проблему подъезда к социальным объектам."У нас были плохие подъездные пути в районе школы №2, в старом городе, и в районе нового детского садика, в 6-м микрорайоне. Сейчас в районе старого города уже полностью завершены работы, а в 6-м микрорайоне они в активной фазе. И еще одна улица – Белоусова, она также ведет к школе №3, это дублер, мы ее тоже делаем", – сказал Скобликов.Тем не менее в Бахчисарае, по словам Скобликова, еще немало дорог и маленьких переулков, которые нуждаются в ремонте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, ремонт дорог, дмитрий скобликов, крым, новости крыма