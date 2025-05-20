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Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача – разгрузить центр... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T18:56

2025-05-20T18:56

2025-05-20T18:56

ялта

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янина павленко

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача – разгрузить центр курорта в летний период.По ее словам, эксперимент стартует в начале июня в районе остановки "Спартак" по направлению к центру.Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина "Яблоко" и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки "5 квартал", а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%В Ялте остановят стройки на четыре месяцаУгроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, янина павленко, транспорт, логистика, новости крыма