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Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта
Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта
В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача – разгрузить центр... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T18:56
2025-05-20T18:56
ялта
крым
янина павленко
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача – разгрузить центр курорта в летний период.По ее словам, эксперимент стартует в начале июня в районе остановки "Спартак" по направлению к центру.Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина "Яблоко" и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки "5 квартал", а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%В Ялте остановят стройки на четыре месяцаУгроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена
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ялта, крым, янина павленко, транспорт, логистика, новости крыма
Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения к курортному сезону

18:56 20.05.2025
 
© Фото пресс-службы администрации Ялты Автомобили, припаркованные возле торгового центра в Ялте
Автомобили, припаркованные возле торгового центра в Ялте
© Фото пресс-службы администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача – разгрузить центр курорта в летний период.
По ее словам, эксперимент стартует в начале июня в районе остановки "Спартак" по направлению к центру.
"Здесь – планируем временно убрать парковку, перенести остановку ближе к мосту, обозначив делиниаторами полосу для общественного транспорта. А на самом мосту с Красноармейской на Маршака убираем неэффективные светофоры. Также ликвидируем пешеходный переход к институту "Магарач", который находится ближе к остановке "Кирова", - проинформировала мэр.
Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина "Яблоко" и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки "5 квартал", а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.
Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.
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