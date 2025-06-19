В Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить
Цены на продукты на рынках Крыма могут вырасти на фоне "капитализации" – мнение
06:02 19.06.2025 (обновлено: 06:04 19.06.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Цены на продовольственные товары на розничных рынках Крыма и Севастополя могут вырасти после приведения этих мест торговли в полное соответствие с требованиями российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления развития внутренней торговли Минпромторга РК Алина Дикая, отметив, что избежать этого поможет урегулирование норм на уровне федерального центра. В Госдуме заявили о готовности идти навстречу, если от местных властей будут соответствующие инициативы.
Закон один для всех
Речь идет о переводе всех продовольственных розничных рынков Крыма и Севастополя в капитальные строения в соответствии с федеральными стандартами.
"В Российской Федерации рынки, если мы говорим о продовольственных, а не сельскохозяйственных, размещаются исключительно в капитальных строениях. Это общее требование для всей страны. У нас (в Крыму и Севастополе – ред.) до 2014 года такого требования не было. И мы видим, что крымские рынки и 10 лет назад, а некоторые еще и сегодня, не соответствуют федеральным стандартам", – рассказал депутат ГД, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Чтобы исправить ситуацию, для Крыма и Севастополя на федеральном уровне законодательно установили переходный период, который истек 1 января 2025 года.
К этому времени в соответствие с федеральным законодательством были приведены 13 рынков из 34-х, то есть менее 40%, отметил Бахарев. Для перевода оставшихся, по его словам, нужны немалые деньги, которых у управляющих организаций просто нет, а жесткое следование букве закона означало бы их закрытие, чего нельзя было допустить.
"Это потеря рабочих мест, но речь не только о продавцах, обслуживающем персонале. Сегодня в некапитальных строениях свою деятельность осуществляют более 5 тысяч предпринимателей. И если мы говорим о тех, кто там торгует, то это прежде всего малая форма хозяйствования, то есть наши фермеры, и мы прекрасно понимаем, к чему бы привело закрытие рынков для них", – сказал парламентарий.
При этом невысокая плата за торговое место на рынке и простота процедуры его получения позволяет обеспечивать наличие относительно доступных по цене местных продуктов, а это выгодно уже не только для продавцов, но и покупателей, подчеркнул он.
"Поэтому было принято решение пойти навстречу и поддержать инициативу, которая была подготовлена по поручению главы Крыма Сергей Аксенова. Мы продлили этот переходный период еще на три года – до 1 января 2028 года", – добавил Бахарев.
Рынки в Крыму рискуют утратить актуальность
Однако и за этот период Крыму и Севастополю будет достаточно сложно выполнить все требования действующего законодательства полностью, считает начальник управления развития внутренней торговли Минпромторга республики Алина Дикая.
"Временные навесы, киоски не считаются объектами капитального строительства – должны быть возведены здания и сооружения. А для этого еще необходимо получить разрешение на строительство, потом ввод в эксплуатацию... Надо сметы посчитать, насколько все будет финансово затратно", – сказала Дикая.
Сложившаяся ситуация может привести к тому, что некоторые продовольственные рынки Крыма и Севастополя просто перестанут существовать, а те, которые останутся, будут мало отличаться от других мест торговли в связи с ростом цен, считает она.
"К сожалению, такое возможно. Потому что возведение объектов капитального строительства и их дальнейшая эксплуатация, вероятнее всего, повлечет увеличение сумм аренды торговых мест, будет уже совершенно другая оценка недвижимого имущества. И, возможно, в дальнейшем это повлечет повышение цен на продовольственные товары. И рыночный формат может потерять свою актуальность", – сказала начальник управления.
В этой связи сегодня назрела острая необходимость урегулирования на федеральном уровне с передачей полномочий субъектам, сказала она.
"У нас есть такая идея, чтобы субъектам Российской Федерации, Республике Крым и Севастополе, дали такую возможность, чтобы рынки функционировали хотя бы частично не в капитальных строениях", – добавила Дикая.
В частности, некоторые рынки из продуктовых могут превратиться в сельскохозяйственные, на которые действие нормы федерального закона, требующего их "закапиталить", не распространяется, уточнила глава профильного управления Минпромторга.
Еще один вариант развития событий – переформатирование продовольственных рынков в ярмарки, которые смогут действовать с некоторой периодичностью, добавила Дикая.
"Хозяйствующие субъекты не должны потерять свое место работы, они, возможно, продолжат работать на ярмарках", – заметила она.
Нужны четкие инициативы из Крыма
По словам Бахарева, поправки в законодательство внести вполне возможно, учитывая принцип интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле России, которое сформулировал президент еще в 2014 году.
"Президент сказал: "В процессе интеграции жители Крыма и Севастополя ничего не должны потерять". Этому принципу мы следуем и сегодня. И если видим, что в результате несоответствия крымских реалий требованиям федерального законодательства для жителей Крыма и Севастополя есть риск социальных издержек, то стараемся их минимизировать, принимая соответствующие исключения для наших субъектов", – сказал парламентарий.
В частности, Госдума будет готова рассмотреть законопроект, который позволит сделать часть рынков сельскохозяйственными, но для этого необходимы соответствующие конкретные инициативы от местных властей, подчеркнул Бахарев.
"Наша задача оформить соответствующее предложение в законодательную инициативу, подготовить законопроект, обеспечить его принятие Государственной Думой, поддержку всеми согласующими ведомствами. Мы работаем, чтобы получить поддержку федерального центра. А технические детали не возьмем на себя ответственность прорабатывать в одиночку – здесь нужна поддержка коллег из Крыма. И каким будет запрос, зависит от коллег из крымского правительства и парламента", – подытожил депутат Госдумы.
По данным Минпромторга, на территории Республики официальное разрешение розничного рынка имеют 38 мест торговли. Самое большое их количество в Симферополе – 14, включая один сельскохозяйственный ("Привоз"). Еще семь рынков действует в Феодосии и по четыре в Керчи и Джанкое. Также по 1-2 рынка есть в каждом муниципалитете.
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