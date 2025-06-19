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В Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить

В Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить

Цены на продовольственные товары на розничных рынках Крыма и Севастополя могут вырасти после приведения этих мест торговли в полное соответствие с требованиями... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T06:02

2025-06-19T06:02

2025-06-19T06:04

радио "спутник в крыму"

цены в крыму

алина дикая

константин бахарев

минпромторг рк

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Новые правила работы рынков в Крыму: в чем риски и как их избежать Новые правила работы рынков в Крыму: в чем риски и как их избежать audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Цены на продовольственные товары на розничных рынках Крыма и Севастополя могут вырасти после приведения этих мест торговли в полное соответствие с требованиями российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления развития внутренней торговли Минпромторга РК Алина Дикая, отметив, что избежать этого поможет урегулирование норм на уровне федерального центра. В Госдуме заявили о готовности идти навстречу, если от местных властей будут соответствующие инициативы.Закон один для всехРечь идет о переводе всех продовольственных розничных рынков Крыма и Севастополя в капитальные строения в соответствии с федеральными стандартами.Чтобы исправить ситуацию, для Крыма и Севастополя на федеральном уровне законодательно установили переходный период, который истек 1 января 2025 года.К этому времени в соответствие с федеральным законодательством были приведены 13 рынков из 34-х, то есть менее 40%, отметил Бахарев. Для перевода оставшихся, по его словам, нужны немалые деньги, которых у управляющих организаций просто нет, а жесткое следование букве закона означало бы их закрытие, чего нельзя было допустить."Это потеря рабочих мест, но речь не только о продавцах, обслуживающем персонале. Сегодня в некапитальных строениях свою деятельность осуществляют более 5 тысяч предпринимателей. И если мы говорим о тех, кто там торгует, то это прежде всего малая форма хозяйствования, то есть наши фермеры, и мы прекрасно понимаем, к чему бы привело закрытие рынков для них", – сказал парламентарий.При этом невысокая плата за торговое место на рынке и простота процедуры его получения позволяет обеспечивать наличие относительно доступных по цене местных продуктов, а это выгодно уже не только для продавцов, но и покупателей, подчеркнул он.Рынки в Крыму рискуют утратить актуальностьОднако и за этот период Крыму и Севастополю будет достаточно сложно выполнить все требования действующего законодательства полностью, считает начальник управления развития внутренней торговли Минпромторга республики Алина Дикая.Сложившаяся ситуация может привести к тому, что некоторые продовольственные рынки Крыма и Севастополя просто перестанут существовать, а те, которые останутся, будут мало отличаться от других мест торговли в связи с ростом цен, считает она."К сожалению, такое возможно. Потому что возведение объектов капитального строительства и их дальнейшая эксплуатация, вероятнее всего, повлечет увеличение сумм аренды торговых мест, будет уже совершенно другая оценка недвижимого имущества. И, возможно, в дальнейшем это повлечет повышение цен на продовольственные товары. И рыночный формат может потерять свою актуальность", – сказала начальник управления.В этой связи сегодня назрела острая необходимость урегулирования на федеральном уровне с передачей полномочий субъектам, сказала она.В частности, некоторые рынки из продуктовых могут превратиться в сельскохозяйственные, на которые действие нормы федерального закона, требующего их "закапиталить", не распространяется, уточнила глава профильного управления Минпромторга.Еще один вариант развития событий – переформатирование продовольственных рынков в ярмарки, которые смогут действовать с некоторой периодичностью, добавила Дикая."Хозяйствующие субъекты не должны потерять свое место работы, они, возможно, продолжат работать на ярмарках", – заметила она.Нужны четкие инициативы из КрымаПо словам Бахарева, поправки в законодательство внести вполне возможно, учитывая принцип интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле России, которое сформулировал президент еще в 2014 году.В частности, Госдума будет готова рассмотреть законопроект, который позволит сделать часть рынков сельскохозяйственными, но для этого необходимы соответствующие конкретные инициативы от местных властей, подчеркнул Бахарев."Наша задача оформить соответствующее предложение в законодательную инициативу, подготовить законопроект, обеспечить его принятие Государственной Думой, поддержку всеми согласующими ведомствами. Мы работаем, чтобы получить поддержку федерального центра. А технические детали не возьмем на себя ответственность прорабатывать в одиночку – здесь нужна поддержка коллег из Крыма. И каким будет запрос, зависит от коллег из крымского правительства и парламента", – подытожил депутат Госдумы.По данным Минпромторга, на территории Республики официальное разрешение розничного рынка имеют 38 мест торговли. Самое большое их количество в Симферополе – 14, включая один сельскохозяйственный ("Привоз"). Еще семь рынков действует в Феодосии и по четыре в Керчи и Джанкое. Также по 1-2 рынка есть в каждом муниципалитете.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевелиНовый продовольственный рынок открылся в ЯлтеВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции

https://crimea.ria.ru/20250419/zavyshayut-li-tseny-na-produkty-v-magazinakh-kryma-kak-proverit-1145719923.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, алина дикая, константин бахарев, минпромторг рк