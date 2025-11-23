Рейтинг@Mail.ru
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией
https://crimea.ria.ru/20251123/novye-fermy-napolovinu-obespechat-krym-sobstvennoy-molochnoy-produktsiey-1151060299.html
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией
Две новые животноводческие фермы, которые построят в Крыму, наполовину обеспечат республику собственной молочной продукцией. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T19:10
2025-11-23T19:10
молоко
радио "спутник в крыму"
животноводство в крыму
счетная палата крыма
сергей додонов
крым
новости крыма
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Две новые животноводческие фермы, которые построят в Крыму, наполовину обеспечат республику собственной молочной продукцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.По словам Додонова, при формировании бюджета Республики Крым на 2026 – 2028 годы, как и в федеральном бюджете, предусматривались и пересматривались в сторону увеличения субсидии на развитие животноводства, что для Крыма крайне важно.В Крыму построят две новых фермы для молочных коровПредседатель Счетной палаты Крыма подчеркнул, что в структуре бюджета на 2026-й и плановые 2027-й и 2026-й годы в целом уделено большое внимание поддержке сельского хозяйства в Крыму."Сохранена поддержка виноградорской и винодельческой отрасли, поддержка по растениеводству", – отметил спикер.Увеличение расходов в разных сферах экономики, по словам Додонова, не отразилось на объемах финансового обеспечения социальных обязательств в рамках бюджета, при этом главной была и остается программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он подчеркнул, что доля собственных доходов в структуре бюджета Крыма растет, зависимость республики от федерального центра уменьшается, и с 2026 по 2028 год этот разрыв еще больше увеличится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в КрымуВ Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
крым
РИА Новости Крым
Новости
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией

Две новые животноводческие фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией

19:10 23.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Две новые животноводческие фермы, которые построят в Крыму, наполовину обеспечат республику собственной молочной продукцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.
В Крыму построят две новые животноводческие фермы
19:10
По словам Додонова, при формировании бюджета Республики Крым на 2026 – 2028 годы, как и в федеральном бюджете, предусматривались и пересматривались в сторону увеличения субсидии на развитие животноводства, что для Крыма крайне важно.

"У нас сейчас собираются реализовать два крупных проекта по животноводству, которые позволят обеспечить республику наполовину собственной молочной продукцией", – сказал гость эфира.

В Крыму построят две новых фермы для молочных коров
Председатель Счетной палаты Крыма подчеркнул, что в структуре бюджета на 2026-й и плановые 2027-й и 2026-й годы в целом уделено большое внимание поддержке сельского хозяйства в Крыму.
"Сохранена поддержка виноградорской и винодельческой отрасли, поддержка по растениеводству", – отметил спикер.
Увеличение расходов в разных сферах экономики, по словам Додонова, не отразилось на объемах финансового обеспечения социальных обязательств в рамках бюджета, при этом главной была и остается программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

"На нее приходится примерно четверть (расходной части бюджета – ред.). Там строительство и дорог, и электросетей, и инвестпрограмма по водоснабжению, в том числе строительство новых водохранилищ", – сказал гость эфира.

Он подчеркнул, что доля собственных доходов в структуре бюджета Крыма растет, зависимость республики от федерального центра уменьшается, и с 2026 по 2028 год этот разрыв еще больше увеличится.
Радио "Спутник в Крыму"
 
