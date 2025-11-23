https://crimea.ria.ru/20251123/novye-fermy-napolovinu-obespechat-krym-sobstvennoy-molochnoy-produktsiey-1151060299.html

Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Две новые животноводческие фермы, которые построят в Крыму, наполовину обеспечат республику собственной молочной продукцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.По словам Додонова, при формировании бюджета Республики Крым на 2026 – 2028 годы, как и в федеральном бюджете, предусматривались и пересматривались в сторону увеличения субсидии на развитие животноводства, что для Крыма крайне важно.В Крыму построят две новых фермы для молочных коровПредседатель Счетной палаты Крыма подчеркнул, что в структуре бюджета на 2026-й и плановые 2027-й и 2026-й годы в целом уделено большое внимание поддержке сельского хозяйства в Крыму."Сохранена поддержка виноградорской и винодельческой отрасли, поддержка по растениеводству", – отметил спикер.Увеличение расходов в разных сферах экономики, по словам Додонова, не отразилось на объемах финансового обеспечения социальных обязательств в рамках бюджета, при этом главной была и остается программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он подчеркнул, что доля собственных доходов в структуре бюджета Крыма растет, зависимость республики от федерального центра уменьшается, и с 2026 по 2028 год этот разрыв еще больше увеличится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в КрымуВ Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%

