Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение

Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение

2025-10-26T19:31

2025-10-26T19:31

2025-10-26T18:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра, процесс сбора урожая в Крыму всех сельскохозяйственных культур уже практически полностью механизирован, ведь копка ручная – тяжелый труд.Единственной проблемой в этом смысле, по словам главы минсельхоза Крыма, остается сбор пекинской капусты."Для белокочанной капусты есть комбайны, которые ее убирают – у нас проблемы с "пекинкой". "Пекинку" все-таки приходится, извините, крутить руками, потому что очень нежная она", – пояснил министр.В целом же с точки зрения механизации процессов, по его мнению, нужна и важна она сегодня на этапах обработки урожая и подготовки его к продаже или хранению."Хотелось бы механизировать доработку и уход на хранение – фасовку и все остальное. Почему? Все-таки покупатель привык к удобной таре, форматом 5−10 килограммов, и привык к высокому качеству любого овоща – он должен иметь хороший и товарный вид", – сказал Кратюк.По его словам, на сегодняшний день в Крыму многие хозяйства уходят от тяжелого людского труда и происходит очень серьезная механизация на всех этапах.Он отметил, что овощеводство в целом – это одна из отраслей, которая лидирует в этом. Министр напомнил, что крымские аграрии для развития свих производств могут воспользоваться льготными короткими годовыми кредитами до 7% – на удобрения, семена и прочее либо взять инвесткредит по ставке до 10%.Также в Крыму можно воспользоваться программами лизинга для приобретения техники на хороших условиях, добавил Кратюк. По его словам, в Крыму эта программа работает, как и по всей территории страны: без каких-либо отличий, особенностей или наценок.

