https://crimea.ria.ru/20251026/selskomu-khozyaystvu-kryma-nuzhna-totalnaya-mekhanizatsiya--mnenie-1150388732.html
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T19:31
2025-10-26T19:31
2025-10-26T18:37
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
сельское хозяйство
крым
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227289_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_19b039736b3410486e67f5c396bd12fc.jpg
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра, процесс сбора урожая в Крыму всех сельскохозяйственных культур уже практически полностью механизирован, ведь копка ручная – тяжелый труд.Единственной проблемой в этом смысле, по словам главы минсельхоза Крыма, остается сбор пекинской капусты."Для белокочанной капусты есть комбайны, которые ее убирают – у нас проблемы с "пекинкой". "Пекинку" все-таки приходится, извините, крутить руками, потому что очень нежная она", – пояснил министр.В целом же с точки зрения механизации процессов, по его мнению, нужна и важна она сегодня на этапах обработки урожая и подготовки его к продаже или хранению."Хотелось бы механизировать доработку и уход на хранение – фасовку и все остальное. Почему? Все-таки покупатель привык к удобной таре, форматом 5−10 килограммов, и привык к высокому качеству любого овоща – он должен иметь хороший и товарный вид", – сказал Кратюк.По его словам, на сегодняшний день в Крыму многие хозяйства уходят от тяжелого людского труда и происходит очень серьезная механизация на всех этапах.Он отметил, что овощеводство в целом – это одна из отраслей, которая лидирует в этом. Министр напомнил, что крымские аграрии для развития свих производств могут воспользоваться льготными короткими годовыми кредитами до 7% – на удобрения, семена и прочее либо взять инвесткредит по ставке до 10%.Также в Крыму можно воспользоваться программами лизинга для приобретения техники на хороших условиях, добавил Кратюк. По его словам, в Крыму эта программа работает, как и по всей территории страны: без каких-либо отличий, особенностей или наценок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнениеВ Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
https://crimea.ria.ru/20251025/kakimi-ovoschami-krym-sebya-polnostyu-obespechivaet-1150388898.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227289_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e5750e2e3ce5d271b2e6513509c40a19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис кратюк, сельское хозяйство, крым, наука и технологии
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – глава минсельхоза
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам министра, процесс сбора урожая в Крыму всех сельскохозяйственных культур уже практически полностью механизирован, ведь копка ручная – тяжелый труд.
"Когда мы убираем стратегическую культуру, которую закладываем на хранение, то копка всех корнеплодов, таких как свекла, лук, картофель и морковь – это все уже механизировано. По картофелю это давно практикуется", – сказал Кратюк.
Единственной проблемой в этом смысле, по словам главы минсельхоза Крыма, остается сбор пекинской капусты.
"Для белокочанной капусты есть комбайны, которые ее убирают – у нас проблемы с "пекинкой". "Пекинку" все-таки приходится, извините, крутить руками, потому что очень нежная она", – пояснил министр.
В целом же с точки зрения механизации процессов, по его мнению, нужна и важна она сегодня на этапах обработки урожая и подготовки его к продаже или хранению.
"Хотелось бы механизировать доработку и уход на хранение – фасовку и все остальное. Почему? Все-таки покупатель привык к удобной таре, форматом 5−10 килограммов, и привык к высокому качеству любого овоща – он должен иметь хороший и товарный вид", – сказал Кратюк.
По его словам, на сегодняшний день в Крыму многие хозяйства уходят от тяжелого людского труда и происходит очень серьезная механизация на всех этапах.
"Мы не говорим, что уходим от людского труда в целом. Но все-таки для того, чтобы снизить себестоимость, которая отразится потом на цене, мы должны все тотально механизироваться", – сказал глава минсельхоза Крыма.
Он отметил, что овощеводство в целом – это одна из отраслей, которая лидирует в этом. Министр напомнил, что крымские аграрии для развития свих производств могут воспользоваться льготными короткими годовыми кредитами до 7% – на удобрения, семена и прочее либо взять инвесткредит по ставке до 10%.
Также в Крыму можно воспользоваться программами лизинга для приобретения техники на хороших условиях, добавил Кратюк. По его словам, в Крыму эта программа работает, как и по всей территории страны: без каких-либо отличий, особенностей или наценок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: