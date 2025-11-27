https://crimea.ria.ru/20251127/rekordnaya-podderzhka-agrarii-kryma-poluchili-bespretsedentnyy-obem-pomoschi-1151227738.html
Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи
Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи
В 2025 году Крым получил беспрецедентный объем финансирования агропромышленного комплекса. Вложения превысили 3 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T13:37
2025-11-27T13:37
2025-11-27T13:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым получил беспрецедентный объем финансирования агропромышленного комплекса. Вложения превысили 3 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, особый акцент был сделан на животноводческие направления.Он уточнил, что в приоритете было приобретение племенного молодняка, на это потратили свыше 20 млн. Еще 60 млн ушли на поддержку производителей молока. К слову, согласно данным министерства, сейчас Крым способен перерабатывать в 7 раз больше сырья, чем производит.Кратюк отметил, что одновременно сохраняется значительная федеральная поддержка виноградарства – традиционной для региона отрасли. На нее направлено больше 800 млн рублей, что, по словам министра, объясняется стратегическим значением винограда для имиджа и экономики Крыма.Кроме того, владельцам садов и виноградников облегчили доступ к закладке новых насаждений – теперь финансирование выделяется до проведения работ, а не после. Это позволяет ускорить обновление производственных площадей.Кратюк подчеркнул, что несмотря на тяжелый год, республика не отказывается от планов развития, а наоборот демонстрирует стабильный прирост в каждой отрасли."Мы не падаем духом, не расстраиваемся, стараемся двигаться вперед, исправлять ошибки и идти в новом темпе", – подчеркнул он.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 годаКакие суммы господдержки получат сельхозпроизводители КрымаИз-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи
Крымский агропромышленный комплекс получил рекордные 3 млрд рублей в 2025 году
13:37 27.11.2025 (обновлено: 13:51 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым получил беспрецедентный объем финансирования агропромышленного комплекса. Вложения превысили 3 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, особый акцент был сделан на животноводческие направления.
"Это молочное животноводство, поддержка производства куриного яйца. Почему? Потому что продукция животноводства является вершиной в сельском хозяйстве. И эта отрасль является сложнейшей историей для Крыма. Без хорошего серьезного растениеводства, без кормовой базы животноводства быть не может. А у нас регулярно возникают разные ситуации (трудности в логистике, снижение урожая из-за заморозков и засухи – ред.)", – рассказал министр.
Он уточнил, что в приоритете было приобретение племенного молодняка, на это потратили свыше 20 млн. Еще 60 млн ушли на поддержку производителей молока. К слову, согласно данным министерства, сейчас Крым способен перерабатывать в 7 раз больше сырья, чем производит.
Кратюк отметил, что одновременно сохраняется значительная федеральная поддержка виноградарства – традиционной для региона отрасли. На нее направлено больше 800 млн рублей, что, по словам министра, объясняется стратегическим значением винограда для имиджа и экономики Крыма.
Кроме того, владельцам садов и виноградников облегчили доступ к закладке новых насаждений – теперь финансирование выделяется до проведения работ, а не после. Это позволяет ускорить обновление производственных площадей.
Кратюк подчеркнул, что несмотря на тяжелый год, республика не отказывается от планов развития, а наоборот демонстрирует стабильный прирост в каждой отрасли.
"Мы не падаем духом, не расстраиваемся, стараемся двигаться вперед, исправлять ошибки и идти в новом темпе", – подчеркнул он.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.
