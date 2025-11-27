https://crimea.ria.ru/20251127/rekordnaya-podderzhka-agrarii-kryma-poluchili-bespretsedentnyy-obem-pomoschi-1151227738.html

Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи

Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Рекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи

В 2025 году Крым получил беспрецедентный объем финансирования агропромышленного комплекса. Вложения превысили 3 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T13:37

2025-11-27T13:37

2025-11-27T13:51

крым

новости крыма

сельское хозяйство

денис кратюк

минсельхоз крыма

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144696672_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7256a00fad1d2d61bba240224ebed31f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым получил беспрецедентный объем финансирования агропромышленного комплекса. Вложения превысили 3 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, особый акцент был сделан на животноводческие направления.Он уточнил, что в приоритете было приобретение племенного молодняка, на это потратили свыше 20 млн. Еще 60 млн ушли на поддержку производителей молока. К слову, согласно данным министерства, сейчас Крым способен перерабатывать в 7 раз больше сырья, чем производит.Кратюк отметил, что одновременно сохраняется значительная федеральная поддержка виноградарства – традиционной для региона отрасли. На нее направлено больше 800 млн рублей, что, по словам министра, объясняется стратегическим значением винограда для имиджа и экономики Крыма.Кроме того, владельцам садов и виноградников облегчили доступ к закладке новых насаждений – теперь финансирование выделяется до проведения работ, а не после. Это позволяет ускорить обновление производственных площадей.Кратюк подчеркнул, что несмотря на тяжелый год, республика не отказывается от планов развития, а наоборот демонстрирует стабильный прирост в каждой отрасли."Мы не падаем духом, не расстраиваемся, стараемся двигаться вперед, исправлять ошибки и идти в новом темпе", – подчеркнул он.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 годаКакие суммы господдержки получат сельхозпроизводители КрымаИз-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сельское хозяйство, денис кратюк, минсельхоз крыма, финансирование