19.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251019/krymu-nuzhen-zavod-po-pererabotke-mestnykh-fruktov--mnenie-1150210991.html
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
Крыму необходимы предприятия по переработке местных яблок и персиков в фруктовые чипсы и наполнители, которые имеют большой спрос на рынках во всем мире. Такое... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T09:16
2025-10-19T09:16
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139909506_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b1278066e4ba4d30c0d4a70d5d50d3f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крыму необходимы предприятия по переработке местных яблок и персиков в фруктовые чипсы и наполнители, которые имеют большой спрос на рынках во всем мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой.Он пояснил, что садоводы Крыма теряют большую часть собранного урожая персика и яблок, не имея возможности их хранить в межсезонье.Остатки фруктов они продолжают отдавать "на промышленную переработку по самой бросовой цене, ниже себестоимости", тогда как могли бы перерабатывать их на специальном заводе, превращая во фруктовую пасту, "которая отобьет все вложения", считает Лановой."Это было бы очень хорошо. Потому что мы половину персика теряем, он гниет у нас. И яблок тоже много теряем. Но, к сожалению, пока инвестора под этот проект не нашлось", – сказал Лановой.По его словам, раньше это была его собственная большая мечта – обустроить такую переработку в хозяйстве, но затраты оказались для него неподъемными.В России, по его словам, этим занимаются несколько заводов, в частности, в Липецке. Также некоторые отечественные производители стали предлагать фруктовые чипсы, прежде всего яблочные – приятный перекус, особенно удобный в дороге, отметил он. Есть и консервные заводы, которые используют яблоко, добавил Лановой.
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение

Крыму нужны заводы по переработке местных яблок и персиков – садовод

09:16 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крыму необходимы предприятия по переработке местных яблок и персиков в фруктовые чипсы и наполнители, которые имеют большой спрос на рынках во всем мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой.
Он пояснил, что садоводы Крыма теряют большую часть собранного урожая персика и яблок, не имея возможности их хранить в межсезонье.
Остатки фруктов они продолжают отдавать "на промышленную переработку по самой бросовой цене, ниже себестоимости", тогда как могли бы перерабатывать их на специальном заводе, превращая во фруктовую пасту, "которая отобьет все вложения", считает Лановой.
"Это было бы очень хорошо. Потому что мы половину персика теряем, он гниет у нас. И яблок тоже много теряем. Но, к сожалению, пока инвестора под этот проект не нашлось", – сказал Лановой.
По его словам, раньше это была его собственная большая мечта – обустроить такую переработку в хозяйстве, но затраты оказались для него неподъемными.
"Я мечтал о заводе, на котором производятся фруктовые наполнители. Спрос на них на рынках всех стран мира бешеный. Например, вы покупаете йогурт – а там персик, настоящий. Но цена входа на этот рынок очень высока. Это завод стоимостью от миллиарда", – рассказал Лановой.
В России, по его словам, этим занимаются несколько заводов, в частности, в Липецке. Также некоторые отечественные производители стали предлагать фруктовые чипсы, прежде всего яблочные – приятный перекус, особенно удобный в дороге, отметил он. Есть и консервные заводы, которые используют яблоко, добавил Лановой.
"Но, к сожалению, в Крыму пока не видно ни линий заморозки яблок, ни чипсов. И вот переработка, если бы... построить его (завод – ред.) в Крыму, то это было бы, наверное, очень хорошо", – сказал Лановой.
