Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крыму необходимы предприятия по переработке местных яблок и персиков в фруктовые чипсы и наполнители, которые имеют большой спрос на рынках во всем мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой.Он пояснил, что садоводы Крыма теряют большую часть собранного урожая персика и яблок, не имея возможности их хранить в межсезонье.Остатки фруктов они продолжают отдавать "на промышленную переработку по самой бросовой цене, ниже себестоимости", тогда как могли бы перерабатывать их на специальном заводе, превращая во фруктовую пасту, "которая отобьет все вложения", считает Лановой."Это было бы очень хорошо. Потому что мы половину персика теряем, он гниет у нас. И яблок тоже много теряем. Но, к сожалению, пока инвестора под этот проект не нашлось", – сказал Лановой.По его словам, раньше это была его собственная большая мечта – обустроить такую переработку в хозяйстве, но затраты оказались для него неподъемными.В России, по его словам, этим занимаются несколько заводов, в частности, в Липецке. Также некоторые отечественные производители стали предлагать фруктовые чипсы, прежде всего яблочные – приятный перекус, особенно удобный в дороге, отметил он. Есть и консервные заводы, которые используют яблоко, добавил Лановой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблокНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе

