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Госдума утвердила федеральный бюджет на три года
Госдума утвердила федеральный бюджет на три года - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Госдума утвердила федеральный бюджет на три года
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T11:02
2023-11-17T11:02
2023-11-17T11:03
россия
государственная дума рф
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.По данным законодателей, доходы казны в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей.Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.Резервный фонд правительства в следующем году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.Рост размера пособий и социальная сфераСогласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году проиндексируют на 18,5%. Он составит 19 242 рубля. Это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Также на уровень инфляции будут проиндексированы пособия и пенсии. Кроме того, впервые ежегодно будет индексироваться пособие по безработице.Кроме того, дополнительные средства заложены на развитие здравоохранения. Всего на три года расходы на эту сферу составят 7,23 трлн рублей.Более чем на 3 млрд рублей увеличатся расходы на детский отдых и оздоровление. Материнский капитал в следующем году получат 1,3 млн семей, горячее питание — 7 млн школьников.Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей.Получить помощь в рамках соцконтракта смогут около 1 млн человек.Поддержка военнослужащих и образованиеС 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов увеличится на 4,5 %.Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Эта мера коснется более 2,7 млн человек.Также увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете или с детьми до семи лет, пенсионеров и молодых специалистов. На эти цели в течение трех лет планируется потратить 18,6 млрд рублей.На развитие техникумов, колледжей и расширение программы "Профессионалитет" направят 9 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд рублей выделят на обучение школьников 8-10-х классов программированию – в следующем году обучат еще 140 тысяч детей.На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей. Плюс 11,5 млрд выделят на возвращение в оборот сельхозземель и около 3 млрд – на развитие экспорта сельхозпродукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидийНа зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублейНа что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, государственная дума рф, федеральный бюджет, деньги, экономика, общество, финансы, новости, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.
По данным законодателей, доходы казны в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей.
Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.
Резервный фонд правительства в следующем году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.
Рост размера пособий и социальная сфера
Согласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда (МРОТ
) в 2024 году проиндексируют на 18,5%. Он составит 19 242 рубля. Это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Также на уровень инфляции будут проиндексированы
пособия и пенсии. Кроме того, впервые ежегодно будет индексироваться пособие по безработице.
Кроме того, дополнительные средства заложены на развитие здравоохранения. Всего на три года расходы на эту сферу составят 7,23 трлн рублей.
Более чем на 3 млрд рублей увеличатся расходы на детский отдых и оздоровление. Материнский капитал в следующем году получат 1,3 млн семей, горячее питание — 7 млн школьников.
Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей.
Получить помощь в рамках соцконтракта смогут около 1 млн человек.
Поддержка военнослужащих и образование
С 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов увеличится на 4,5 %.
Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Эта мера коснется более 2,7 млн человек.
Также увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете или с детьми до семи лет, пенсионеров и молодых специалистов. На эти цели в течение трех лет планируется потратить 18,6 млрд рублей.
На развитие техникумов, колледжей и расширение программы "Профессионалитет" направят 9 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд рублей выделят на обучение школьников 8-10-х классов программированию – в следующем году обучат еще 140 тысяч детей.
На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей. Плюс 11,5 млрд выделят на возвращение в оборот сельхозземель и около 3 млрд – на развитие экспорта сельхозпродукции.
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