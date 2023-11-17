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Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T11:02

2023-11-17T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.По данным законодателей, доходы казны в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей.Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.Резервный фонд правительства в следующем году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.Рост размера пособий и социальная сфераСогласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году проиндексируют на 18,5%. Он составит 19 242 рубля. Это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Также на уровень инфляции будут проиндексированы пособия и пенсии. Кроме того, впервые ежегодно будет индексироваться пособие по безработице.Кроме того, дополнительные средства заложены на развитие здравоохранения. Всего на три года расходы на эту сферу составят 7,23 трлн рублей.Более чем на 3 млрд рублей увеличатся расходы на детский отдых и оздоровление. Материнский капитал в следующем году получат 1,3 млн семей, горячее питание — 7 млн школьников.Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей.Получить помощь в рамках соцконтракта смогут около 1 млн человек.Поддержка военнослужащих и образованиеС 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов увеличится на 4,5 %.Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Эта мера коснется более 2,7 млн человек.Также увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете или с детьми до семи лет, пенсионеров и молодых специалистов. На эти цели в течение трех лет планируется потратить 18,6 млрд рублей.На развитие техникумов, колледжей и расширение программы "Профессионалитет" направят 9 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд рублей выделят на обучение школьников 8-10-х классов программированию – в следующем году обучат еще 140 тысяч детей.На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей. Плюс 11,5 млрд выделят на возвращение в оборот сельхозземель и около 3 млрд – на развитие экспорта сельхозпродукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Турбизнес Крыма получил более 2 млрд рублей федеральных субсидийНа зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублейНа что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, федеральный бюджет, деньги, экономика, общество, финансы, новости, закон и право