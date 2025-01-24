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В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:06
2025-01-24T19:06
2025-01-24T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, о разбое правоохранителям сообщила родственница потерпевших. По ее словам, на супругов совершено нападение прямо в их квартире.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Судака.Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Реализовать похищенное он не успел. Имущество возвратили владельцам.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойВорвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия, разбой, общество, новости крыма
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
Крымчанину грозит 12 лет заключения за разбойное нападение на пару пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, о разбое правоохранителям сообщила родственница потерпевших. По ее словам, на супругов совершено нападение прямо в их квартире.
"Неизвестный мужчина напал на ее 67-летнего дядю и 68-летнюю тетю, применив к ним насилие, угрожавшее жизни и здоровью, после чего похитил их мобильные телефоны, банковские карточки и деньги. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей". - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Судака.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Реализовать похищенное он не успел. Имущество возвратили владельцам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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