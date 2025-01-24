Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/v-krymu-retsidivist-izbil-i-ograbil-pozhiluyu-paru-v-ikh-zhe-kvartire-1143640640.html
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:06
2025-01-24T19:06
крым
мвд по республике крым
происшествия
разбой
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025963_0:131:1620:1042_1920x0_80_0_0_a8dcbd38366c3dbaf98651afd3e82942.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, о разбое правоохранителям сообщила родственница потерпевших. По ее словам, на супругов совершено нападение прямо в их квартире.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Судака.Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Реализовать похищенное он не успел. Имущество возвратили владельцам.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойВорвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025963_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_66782bd18f8dc9409c6422fe6d39858e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, происшествия, разбой, общество, новости крыма
В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире

Крымчанину грозит 12 лет заключения за разбойное нападение на пару пенсионеров

19:06 24.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, о разбое правоохранителям сообщила родственница потерпевших. По ее словам, на супругов совершено нападение прямо в их квартире.
"Неизвестный мужчина напал на ее 67-летнего дядю и 68-летнюю тетю, применив к ним насилие, угрожавшее жизни и здоровью, после чего похитил их мобильные телефоны, банковские карточки и деньги. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей". - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Судака.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Реализовать похищенное он не успел. Имущество возвратили владельцам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
 
КрымМВД по Республике КрымПроисшествияРазбойОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
19:59Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
19:49ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
19:37В Севастополе полицейским назначили новые ежемесячные выплаты
19:17Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
19:06В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
18:53"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
18:42Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
18:35В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
18:28Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом
18:14Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД
18:00Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
17:44Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма
17:36В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера
17:32Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа
17:21Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи
17:13Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль
16:39В Севастополе в ДТП опрокинулась иномарка – ранена девочка
16:24У Крымского моста начала расти очередь
16:1919-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса
Лента новостейМолния