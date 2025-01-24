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В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире

В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире

Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T19:06

2025-01-24T19:06

2025-01-24T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали 46-лентнего жителя Судака по подозрению в разбойном нападении на пожилую пару, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, о разбое правоохранителям сообщила родственница потерпевших. По ее словам, на супругов совершено нападение прямо в их квартире.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Судака.Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Реализовать похищенное он не успел. Имущество возвратили владельцам.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойВорвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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