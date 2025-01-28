https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-u-slepogo-pensionera-ukrali-dengi-na-operatsiyu-1143745797.html

В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию

В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию

Двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T17:28

2025-01-28T17:28

2025-01-28T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, с заявлением о краже в полицию обратился сам пенсионер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что накануне в дом к заявителю приходили двое мужчин.Личности подозреваемых быстро установили, ими оказались двое односельчан потерпевшего 34-х и 36-ти лет. Подозреваемые были задержаны в такси при попытке покинуть село с похищенными деньгами. В их отношении возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Все похищенные сбережения возвращены владельцу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящегоВ Симферополе "добрые самаритяне" ограбили инвалида детстваВ Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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