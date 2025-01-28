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В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
Двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T17:28
2025-01-28T17:28
2025-01-28T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, с заявлением о краже в полицию обратился сам пенсионер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что накануне в дом к заявителю приходили двое мужчин.Личности подозреваемых быстро установили, ими оказались двое односельчан потерпевшего 34-х и 36-ти лет. Подозреваемые были задержаны в такси при попытке покинуть село с похищенными деньгами. В их отношении возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Все похищенные сбережения возвращены владельцу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящегоВ Симферополе "добрые самаритяне" ограбили инвалида детстваВ Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, происшествия, кража, мвд по республике крым, новости крыма, общество
В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
В Красногвардейском районе Крыма из дома слепого пенсионера украли 385 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, с заявлением о краже в полицию обратился сам пенсионер. Прибывшие на место полицейские выяснили, что накануне в дом к заявителю приходили двое мужчин.
"В ходе разговора потерпевший по голосу предположил, что это двое жителей его села. Пока один из злоумышленников отвлекал пенсионера, другой отыскал все его сбережения. Похитив шкатулку с денежными средствами, которые мужчина копил на операцию по восстановлению зрения, злоумышленники скрылись", - сказано в сообщении.
Личности подозреваемых быстро установили, ими оказались двое односельчан потерпевшего 34-х и 36-ти лет. Подозреваемые были задержаны в такси при попытке покинуть село с похищенными деньгами.
В их отношении возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Все похищенные сбережения возвращены владельцу.
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