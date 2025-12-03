https://crimea.ria.ru/20251203/napal-na-pasynka-s-nozhom-zhitelyu-simferopolya-dali-sem-let-1151384791.html

Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет

Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Симферополя. Учитывая позицию гособвинения, суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следователи установили, что в апреле 2025 года между подсудимым и его пасынком произошел конфликт.Очевидцы трагедии вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали.Как сообщалось ранее, в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

