Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
2025-12-03
2025-12-03T17:05
2025-12-03T17:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Симферополя. Учитывая позицию гособвинения, суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в апреле 2025 года между подсудимым и его пасынком произошел конфликт.
"Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов. Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", - говорится в сообщении.
Очевидцы трагедии вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали.
Как сообщалось ранее, в Симферополе полицейские задержали
мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
