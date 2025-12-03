Рейтинг@Mail.ru
Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T17:05
2025-12-03T17:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Симферополя. Учитывая позицию гособвинения, суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следователи установили, что в апреле 2025 года между подсудимым и его пасынком произошел конфликт.Очевидцы трагедии вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали.Как сообщалось ранее, в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет

Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка

17:05 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Симферополя. Учитывая позицию гособвинения, суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в апреле 2025 года между подсудимым и его пасынком произошел конфликт.
"Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов. Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", - говорится в сообщении.
Очевидцы трагедии вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали.
Как сообщалось ранее, в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
