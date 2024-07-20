https://crimea.ria.ru/20240720/v-krymu-za-fantastiku-nagradili-detey-iz-raznykh-regionov-rossii-1139013356.html
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T20:07
2024-07-20T20:07
2024-07-20T20:07
эксклюзивы риа новости крым
конкурс
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
роскосмос
космос
литература
культура
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139013190_181:267:2070:1330_1920x0_80_0_0_517419599514314bb1d590b87c8beabb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный путь".Конкурс был придуман крымскими писателями-фантастами Сергеем и Галиной Малышевыми и Евгенией Блинчик и организован Крымской астрофизической обсерваторией и творческим объединением "Крым-Севастополь-Творчество". Партнерами конкурса выступают также Роскосмос и НИЦ Курчатовский институт."Когда-то фантастика грезила межпланетными ионными кораблями, оранжереями на орбитальных станциях, теперь из новостей мы узнаем, что на орбите Земли Россия строит серию космических станций, и наши космонавты будут летать на Луну с пересадкой на своей станции, что Россия и Китай создают проект совместного использования Луны и Марса", - говорят организаторы.В этом году конкурс был приурочен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина и первого человека, совершившего выход в открытый космос — Алексея Леонова.Ежегодно в двух возрастных конкурсных категориях участвуют дети от 11 до 18 лет, предоставившие небольшие рассказы в жанре космической фантастики.В члены жюри вошли в том числе писатель-фантаст, соавтор некоторых произведений Сергея Лукьяненко Владимир Васильев, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, детская писательница и лектор Екатерина Матюшкина.Как рассказали корреспонденту РИА Новости Крым организаторы конкурса, в этом году на конкурс было подано более 300 работ и только 170 из них были допущены к конкурсному отбору.В итоге в финале оказались три девушки и трое юношей из разных регионов России: Армавира, Анапы, Воронежской и Брянской областей, Челябинска и Крыма.Рассказы участников шорт-листа конкурса "Млечный путь" были изданы отдельным сборником, победителей также наградили благодарностями и грамотами. Грамотами отметили и их педагогов или научных руководителей.
космос
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139013190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cdd34a53617d020142a4992afd0c5cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конкурс, крымская астрофизическая обсерватория (крао), роскосмос, космос, литература, культура, крым, новости крыма
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
Конкурс "Млечный путь" для детей-фантастов провели в Крыму в пятый раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный путь".
Конкурс был придуман крымскими писателями-фантастами Сергеем и Галиной Малышевыми и Евгенией Блинчик и организован Крымской астрофизической обсерваторией и творческим объединением "Крым-Севастополь-Творчество". Партнерами конкурса выступают также Роскосмос и НИЦ Курчатовский институт.
"Когда-то фантастика грезила межпланетными ионными кораблями, оранжереями на орбитальных станциях, теперь из новостей мы узнаем, что на орбите Земли Россия строит серию космических станций, и наши космонавты будут летать на Луну с пересадкой на своей станции, что Россия и Китай создают проект совместного использования Луны и Марса", - говорят организаторы.
В этом году конкурс был приурочен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина и первого человека, совершившего выход в открытый космос — Алексея Леонова.
Ежегодно в двух возрастных конкурсных категориях участвуют дети от 11 до 18 лет, предоставившие небольшие рассказы в жанре космической фантастики.
В члены жюри вошли в том числе писатель-фантаст, соавтор некоторых произведений Сергея Лукьяненко Владимир Васильев, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, детская писательница и лектор Екатерина Матюшкина.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости Крым
организаторы конкурса, в этом году на конкурс было подано более 300 работ и только 170 из них были допущены к конкурсному отбору.
В итоге в финале оказались три девушки и трое юношей из разных регионов России: Армавира, Анапы, Воронежской и Брянской областей, Челябинска и Крыма.
"Победители четко поняли, что такое жанр космической научной фантастики. Их рассказы имеют связь с известными научными фактами. Это не фэнтези и не сказка", - говорит Евгения Блинчик.
Рассказы участников шорт-листа конкурса "Млечный путь" были изданы отдельным сборником, победителей также наградили благодарностями и грамотами. Грамотами отметили и их педагогов или научных руководителей.