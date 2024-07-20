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В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный путь".Конкурс был придуман крымскими писателями-фантастами Сергеем и Галиной Малышевыми и Евгенией Блинчик и организован Крымской астрофизической обсерваторией и творческим объединением "Крым-Севастополь-Творчество". Партнерами конкурса выступают также Роскосмос и НИЦ Курчатовский институт."Когда-то фантастика грезила межпланетными ионными кораблями, оранжереями на орбитальных станциях, теперь из новостей мы узнаем, что на орбите Земли Россия строит серию космических станций, и наши космонавты будут летать на Луну с пересадкой на своей станции, что Россия и Китай создают проект совместного использования Луны и Марса", - говорят организаторы.В этом году конкурс был приурочен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина и первого человека, совершившего выход в открытый космос — Алексея Леонова.Ежегодно в двух возрастных конкурсных категориях участвуют дети от 11 до 18 лет, предоставившие небольшие рассказы в жанре космической фантастики.В члены жюри вошли в том числе писатель-фантаст, соавтор некоторых произведений Сергея Лукьяненко Владимир Васильев, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, детская писательница и лектор Екатерина Матюшкина.Как рассказали корреспонденту РИА Новости Крым организаторы конкурса, в этом году на конкурс было подано более 300 работ и только 170 из них были допущены к конкурсному отбору.В итоге в финале оказались три девушки и трое юношей из разных регионов России: Армавира, Анапы, Воронежской и Брянской областей, Челябинска и Крыма.Рассказы участников шорт-листа конкурса "Млечный путь" были изданы отдельным сборником, победителей также наградили благодарностями и грамотами. Грамотами отметили и их педагогов или научных руководителей.
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96
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конкурс, крымская астрофизическая обсерватория (крао), роскосмос, космос, литература, культура, крым, новости крыма
В Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России

Конкурс "Млечный путь" для детей-фантастов провели в Крыму в пятый раз

20:07 20.07.2024
 
© РИА Новости КрымНаграды победителям "Млечного пути" вручал герой России, космонавт Сергей Залетов
Награды победителям Млечного пути вручал герой России, космонавт Сергей Залетов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В астрофизической обсерватории в поселке Научный в Крыму наградили детей – победителей пятого всероссийского конкурса детской и юношеской фантастики "Млечный путь".
Конкурс был придуман крымскими писателями-фантастами Сергеем и Галиной Малышевыми и Евгенией Блинчик и организован Крымской астрофизической обсерваторией и творческим объединением "Крым-Севастополь-Творчество". Партнерами конкурса выступают также Роскосмос и НИЦ Курчатовский институт.
"Когда-то фантастика грезила межпланетными ионными кораблями, оранжереями на орбитальных станциях, теперь из новостей мы узнаем, что на орбите Земли Россия строит серию космических станций, и наши космонавты будут летать на Луну с пересадкой на своей станции, что Россия и Китай создают проект совместного использования Луны и Марса", - говорят организаторы.
В этом году конкурс был приурочен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина и первого человека, совершившего выход в открытый космос — Алексея Леонова.
Ежегодно в двух возрастных конкурсных категориях участвуют дети от 11 до 18 лет, предоставившие небольшие рассказы в жанре космической фантастики.
В члены жюри вошли в том числе писатель-фантаст, соавтор некоторых произведений Сергея Лукьяненко Владимир Васильев, ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов, детская писательница и лектор Екатерина Матюшкина.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости Крым организаторы конкурса, в этом году на конкурс было подано более 300 работ и только 170 из них были допущены к конкурсному отбору.
В итоге в финале оказались три девушки и трое юношей из разных регионов России: Армавира, Анапы, Воронежской и Брянской областей, Челябинска и Крыма.
"Победители четко поняли, что такое жанр космической научной фантастики. Их рассказы имеют связь с известными научными фактами. Это не фэнтези и не сказка", - говорит Евгения Блинчик.
Рассказы участников шорт-листа конкурса "Млечный путь" были изданы отдельным сборником, победителей также наградили благодарностями и грамотами. Грамотами отметили и их педагогов или научных руководителей.
 
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