https://crimea.ria.ru/20240823/sevastopol-bez-sveta-v-pyatnitsu-adresa-i-grafik-otklyucheniy-1139810101.html

Севастополь без света в пятницу: адреса и график отключений

Севастополь без света в пятницу: адреса и график отключений - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Севастополь без света в пятницу: адреса и график отключений

Временно приостановят подачу электроэнергии в некоторых районах Севастополя в пятницу. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T06:47

2024-08-23T06:47

2024-08-23T06:47

севастополь

севастопольэнерго

новости

электроэнергия

электросети

электричество

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9140b2a9f68a1bb56d8a4e78ac5485.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Временно приостановят подачу электроэнергии в некоторых районах Севастополя в пятницу. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Отключение электроэнергии 23 августа. Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении предприятия.С 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят в некоторых домах по адресам: проезд Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная.С 10:00 до 13:00 без электричества будут улицы Добролюбова 2, 1, Челюскинцев 12, 25-45, Чернышевского 18, 28-54, 19-43, Инженерная 25-31.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света будут ул. Казачья 11, ул. 14-я Радарная 4-10, 18, 1-3, 19, ул. 13-я Радарная 4, 26, 1-11, 25, 31, ул. 12-я Радарная 4-14, 46, 1-3, 41-47, ул. 1-я Радарная 20, 1, 21, Радарное шоссе к. 1183, 33, 39, 45, пер. 2-й Радарный 2, 6, 13, пер. 1-й Радарный 48-50, 51-А, 49, пер. 3-й Радарный 3, СНТ "Ветеран эскадры" 5, 35.Временная приостановка подачи электричества коснется также ряда абонентов по адресам: СНТ "Сапун-гора", ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Владимира Папидзе, ул. Райкунова.В списке отключений некоторые дома по улицам: Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского.Не будет в пятницу света в поселке Водоканал (ул. Плотинная 4, 8 -10, 15-Б, 5-15, ул. Лесная 2-Г, ул. Илистая 10-А, 6, 10, 9, ул. Новокузнецкая 24, пер. Гальченко 8), СНТ "Медик-2А" 6-32, 77/33, 1-31, СНТ "Ветеран" 4-8, 16, 22, 56, 1-11, 17, 27, 53, СНТ "Топливник" 14, 18, 32-34, 144-146, 79/27, 3-13, 29, 33, 145-147, 28, 44, 60, 72, 75, 78, 79/59, 69, 77, 97, СНТ "Лесная Поляна" 1.Кроме того, с 23 по 28 августа с 08:30 до 17:30 свет будут отключать на улицах Ручьевая 13, ул. Воронежская 18, 21-31.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электросети, электричество, отключение электроэнергии