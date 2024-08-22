https://crimea.ria.ru/20240822/mestonakhozhdenie-odnogo-cheloveka-s-paroma-v-portu-kavkaz-ne-opredelili-1139816071.html

Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной

Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной

По уточненной информации, после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" остается неизвестным местонахождение одного человека. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T22:53

2024-08-22T22:53

2024-08-22T23:06

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

краснодарский край

порт кавказ

кубань

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По уточненной информации, после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" остается неизвестным местонахождение одного человека. Об этом сообщили в МЧС России.17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", спасены. Об этом ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В порту "Кавказ" вечером в четверг под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло.

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, краснодарский край, порт кавказ, кубань, всу (вооруженные силы украины)