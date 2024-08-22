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Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
По уточненной информации, после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" остается неизвестным местонахождение одного человека. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T22:53
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новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
краснодарский край
порт кавказ
кубань
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По уточненной информации, после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" остается неизвестным местонахождение одного человека. Об этом сообщили в МЧС России.17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", спасены. Об этом ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В порту "Кавказ" вечером в четверг под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло.
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новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, краснодарский край, порт кавказ, кубань, всу (вооруженные силы украины)
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной

Местонахождение одного человека с парома в порту "Кавказ" не определили – МЧС РФ

22:53 22.08.2024 (обновлено: 23:06 22.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По уточненной информации, после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" остается неизвестным местонахождение одного человека. Об этом сообщили в МЧС России.

"В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека", – сказано в сообщении ведомства.

17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", спасены. Об этом ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В порту "Кавказ" вечером в четверг под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло.
НовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияКраснодарский крайПорт КавказКубаньВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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