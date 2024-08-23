https://crimea.ria.ru/20240823/do-37-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1139709523.html

До +37: погода в Крыму в пятницу

До +37: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.08.2024

До +37: погода в Крыму в пятницу

В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T00:01

2024-08-23T00:01

2024-08-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32…+37 градусов. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градусов, днем от +30 до +34.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240818/temperaturnye-rekordy-pogodnyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1139653844.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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