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До +37: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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До +37: погода в Крыму в пятницу
До +37: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
До +37: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T00:01
2024-08-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32…+37 градусов. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градусов, днем от +30 до +34.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240818/temperaturnye-rekordy-pogodnyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1139653844.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +37: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +37 градусов и без осадков

00:01 23.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖара в Симферополе
Жара в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32…+37 градусов. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов. Ветер северо-зпадный 8-13 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градусов, днем от +30 до +34.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
18 августа, 18:52Радио "Спутник в Крыму"
Температурные рекорды: погодный прогноз для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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