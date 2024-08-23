https://crimea.ria.ru/20240823/do-37-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1139709523.html
До +37: погода в Крыму в пятницу
До +37: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.08.2024
До +37: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T00:01
2024-08-23T00:01
2024-08-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/54/1118545454_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_1f5a6843daf244bdbbc6861686c438d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32…+37 градусов. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градусов, днем от +30 до +34.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240818/temperaturnye-rekordy-pogodnyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1139653844.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/54/1118545454_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3bd7db0f551747ce3443e5ff35c462a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, без осадков. Ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32…+37 градусов. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов. Ветер северо-зпадный 8-13 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +23...+25 градусов, днем от +30 до +34.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.