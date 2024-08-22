https://crimea.ria.ru/20240822/glavnye-novosti-kryma-22-avgusta-1139814499.html

Главные новости Крыма: 22 августа

Главные новости Крыма: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Главные новости Крыма: 22 августа

В Крыму задержали трех агентов украинской разведки, которые планировали диверсии на территории полуострова, а в Севастополе пострадавшим от украинских атак... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержали трех агентов украинской разведки, которые планировали диверсии на территории полуострова, а в Севастополе пострадавшим от украинских атак выплатили 35 миллионов рублей. Крымский врач спас беременную женщину из Мелитополя – у нее оказалось редкое осложнение заболевания легких. Арбитражный суд Крыма удовлетворил иски о взыскании ущерба в результате водной блокады полуострова со стороны Украины. На полях республики началась массовая уборка винограда.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму задержали трех агентов украинской разведкиЗадержанные планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова, сообщили РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, в Севастополе задержан россиянин, являющийся агентом главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи."Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство", – указали в ФСБ.Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 миллионов рублейОколо пятисот севастопольцев получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 – за пострадавшие транспортные средства."В целом по итогам работы комиссии в отношении 494 человек принято положительное решение о выделении средств на общую сумму 35 млн 149 тысяч рублей. Заявки еще поступают. Все, кто подал заявления, получил средства", – отметила она.Крымский врач спас беременную женщину из МелитополяПо информации республиканского минздрава, к ним обратились представители минздрава Запорожской области с просьбой направить в Мелитополь торакального хирурга для оказания специализированной медпомощи местной жительнице. У пациентки диагностировали двухсторонний рецидивирующий пневмоторакс. Ситуация осложнялась тем, что женщина находилась на третьем триместре беременности."Спонтанный пневмоторакс – это патологическое состояние, которое характеризуется проникновением воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие нарушения целостности поверхности легкого. Спонтанный рецидивирующий пневмоторакс во время беременности – это редкое осложнение заболеваний легких", – говорится в сообщении.Хирург Дмитрий Копылов установил пациентке дренаж для эвакуации воздуха из легкого.В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокадыИски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."В частности, суд удовлетворил требования ООО "Торгово-промышленная компания "Инфокар" и ООО "Чернышевское 22" о взыскании убытков с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Украины", – перечислил он.Как убирают виноград в КрымуАграрии республики приступили к массовой уборке винограда. На предприятии Бахчисарайского района его снимают как вручную, так и с помощью специального комбайна.Из винограда, убранного комбайном, делают вино среднего ценового сегмента. А ягоды, собранные вручную, отправляются на производство вина премиального класса, рассказал РИА Новости Крым агроном одного из виноградарских хозяйств в селе Дубровка Бахчисарайского района Крыма Иван Писковацков."За то время, что машина соберет 80 тонн, люди – порядка 40 тонн. А если говорить о винограднике, на котором мы сейчас находимся, то здесь за полчаса комбайн собрал уже 2,5 тонны, а люди за три часа еще и двух тонн не собрали", – сказал агроном.

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https://crimea.ria.ru/20240822/travma-na-proizvodstve-zhitelnitsa-sevastopolya-poluchit-800-tysyach-rubley-1139805219.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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