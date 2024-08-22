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Крымский врач спас беременную женщину из Мелитополя
Крымский врач спас беременную женщину из Мелитополя - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Крымский врач спас беременную женщину из Мелитополя
Крымский врач оказал помощь беременной жительнице Мелитополя с редким осложнением заболеваний легких. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:44
2024-08-22T11:44
2024-08-22T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крымский врач оказал помощь беременной жительнице Мелитополя с редким осложнением заболеваний легких. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.По информации республиканского минздрава, к ним обратились представители минздрава Запорожской области с просьбой направить в Мелитополь торакального хирурга для оказания специализированной медпомощи местной жительнице.Помощь требовалась пациентке с осложнением заболеваний легких - двухсторонним рецидивирующим пневмотораксом. Ситуация осложнялась тем, что женщина находилась на третьем триместре беременности.Универсального руководства по лечению этого состояния нет, отметили в минздраве Крыма.Врач-торакальный хирург Дмитрий Копылов провел необходимое лечение - установил пациентке дренаж для эвакуации воздуха из легкого. На фоне процедуры легкие расправились, дренажи удалены, уточнили в минздраве республики.Пациентка продолжает стационарное лечение.Ранее из нового региона в Крым на лечение отправили раненную 4-летнюю девочку. Она получила множественные минно-взрывные травмы при атаке украинских боевиков на село Железный Порт в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организованоВ России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнямиРезать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
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минздрав крыма, мелитополь, запорожская область, крым, новости крыма, новые регионы россии, здравоохранение в крыму и севастополе
Крымский врач спас беременную женщину из Мелитополя
Крымский врач помог беременной женщине из Мелитополя с редким осложнением
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крымский врач оказал помощь беременной жительнице Мелитополя с редким осложнением заболеваний легких. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
По информации республиканского минздрава, к ним обратились представители минздрава Запорожской области с просьбой направить в Мелитополь торакального хирурга для оказания специализированной медпомощи местной жительнице.
Помощь требовалась пациентке с осложнением заболеваний легких - двухсторонним рецидивирующим пневмотораксом. Ситуация осложнялась тем, что женщина находилась на третьем триместре беременности.
"Спонтанный пневмоторакс - это патологическое состояние, которое характеризуется проникновением воздуха в плевральную полость из окружающей среды вследствие нарушения целостности поверхности легкого. Спонтанный рецидивирующий пневмоторакс во время беременности – это редкое осложнение заболеваний легких", - говорится в сообщении.
Универсального руководства по лечению этого состояния нет, отметили в минздраве Крыма.
Врач-торакальный хирург Дмитрий Копылов провел необходимое лечение - установил пациентке дренаж для эвакуации воздуха из легкого. На фоне процедуры легкие расправились, дренажи удалены, уточнили в минздраве республики.
Пациентка продолжает стационарное лечение.
Ранее из нового региона в Крым на лечение
отправили раненную 4-летнюю девочку. Она получила множественные минно-взрывные травмы при атаке украинских боевиков на село Железный Порт в Херсонской области.
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