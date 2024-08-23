https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-utrom-v-pyatnitsu-aktualnaya-informatsiya-1139811547.html

Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация

Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация

В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T06:00

2024-08-23T06:00

2024-08-23T06:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешается только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Власти региона обращают внимание, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика