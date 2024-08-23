Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-utrom-v-pyatnitsu-aktualnaya-informatsiya-1139811547.html
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T06:00
2024-08-23T06:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_930fc68272cef61fcbf5b5da1c5bff48.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешается только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Власти региона обращают внимание, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_d4e3262015856afc6998e5a78aa9bb00.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация

На Крымском мосту в очереди почти 100 автомобилей

06:00 23.08.2024 (обновлено: 06:07 23.08.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 6:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 93 транспортных средства", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту разрешается только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Власти региона обращают внимание, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
00:01До +37: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:02Главное за день: 22 августа
22:53Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
22:42В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
22:30Главные новости Крыма: 22 августа
22:16Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
21:49Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин
21:40Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
21:31"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина
21:07В Крыму на реке Алчак ищут сбросы из выгребных ям
20:54В Крыму производство бронестекла выходит на новый уровень
20:35Спасли 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома
20:2323 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
20:09Спасены четыре члена экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома
20:03Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
19:45День Государственного флага России – инфографика
19:31Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму
19:01Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей
Лента новостейМолния