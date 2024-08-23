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Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T06:00
2024-08-23T06:00
2024-08-23T06:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В пятницу утром перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту разрешается только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Власти региона обращают внимание, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост утром в пятницу: актуальная информация
На Крымском мосту в очереди почти 100 автомобилей
06:00 23.08.2024 (обновлено: 06:07 23.08.2024)