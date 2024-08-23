Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/kakoy-segodnya-prazdnik-23-avgusta-1130855770.html
Какой сегодня праздник: 23 августа
Какой сегодня праздник: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Какой сегодня праздник: 23 августа
В этот день в России вспоминают героев Курской битвы, а в мире – жертв работорговли. 23 августа родился автор "Алых парусов" Александр Грин и первый президент... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T00:00
2024-08-23T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129959163_0:379:2048:1531_1920x0_80_0_0_f6e24e156d513a5e03da7bac7e0e4212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают героев Курской битвы, а в мире – жертв работорговли. 23 августа родился автор "Алых парусов" Александр Грин и первый президент Чечни Ахмат Кадыров.Что празднуют в миреВ России 23 августа отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Праздник установлен в 1995 году федеральным законом "О днях воинской славы России". Курская битва явилась переломной в ходе Великой Отечественной войны. Сражение длилось пятьдесят неимоверно трудных дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года. За это время Вермахт потерял 30 отборных дивизий, свыше полумиллиона солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие – безвозвратные потери составили 254 тысячи человек, уничтожены около шести тысяч танков, однако планы гитлеровской ставки провести крупное наступление, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу провалились.Ежегодно 23 августа в мире празднуют Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Дата была учреждена в 1998 году по рекомендации исполнительного совета ЮНЕСКО. Несмотря на то, что рабство давно отменено и осуждено на международном уровне, эта проблема все еще существует в нашем мире в разных форматах. По данным ООН, ежегодно миллионы человек (в основном женщины и дети) подвергаются эксплуатации и превращаются в "живой товар".Еще сегодня можно отметить День "Обними свою возлюбенную" или День полета божьих коровок. Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия, Вячеслава.Знаменательные событияВ 1913 году в Копенгагене был открыт памятник героине сказки Ганса Христиана Андерсена Русалочке. Он был изготовлен по заказу сына основателя пивоварни "Carlsberg" – Карла Якобсена, который был очарован балетом по одноименной сказке в Королевском театре Копенгагена. Представление произвело на пивовара такое впечатление, что он заказал датскому скульптору Эдварду Эриксену сделать статую главной героини спектакля. Моделью для скульптуры должна была стать прима-балерина Эллен Прайс, однако она согласилась позировать только одетой, поэтому тело статуи "принадлежит" жене художника Элин.В 1977 году американский велосипедист Брайн Аллен совершил первый полет на первом в мире летательном аппарате, движимом только мускульной силой человека. Это изобретение получило название Госсамер Кондор и премию Кремера, учрежденную в 1959 году специально для создателей мускульных летательных аппаратов. Сейчас аппарат хранится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института.А еще в этот день в 1799 в Петербурге запретили носить бакенбарды, а в 1935 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами к 7 ноября.Кто родился23 августа 1809 года родился российский государственный деятель Николай Муравьев-Амурский. Он сыграл огромную роль в расширении российских владений в Сибири, в том числе вернул государству реку Амур, отданную Китаю в 1689 году.В 1880 году родился русский писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма и автор "Алых парусов" Александр Грин (настоящая фамилия Гриневский). Самый активный период творчества Грина пришелся на 1920-1932 года. Тогда он и написал "Алые паруса" – это случилось в Питере. Зато многие другие его произведения рождены в Крыму, где писатель долгое время жил и работал. В Феодосии даже есть дом-музей писателя, комнаты которого оформлены на манер кают старинного корабля.В 1951 году родился чеченский политик Ахмат Кадыров. В июне 2000 года президент России Владимир Путин назначил Кадырова главой Администрации Чеченской Республики, а в октябре 2003 года его избрали первым президентом Чечни. Ахмат-Хаджи погиб в результате теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном, где проходил концерт в честь Дня Победы. Ответственность за теракт взял на себя чеченский террорист Шамиль Басаев. Указом президента РФ Кадырову было присвоено звание Героя России. Его сын Рамзан Кадыров руководит Чеченской Республикой с 2007 года.Свои дни рождения в этот день также отмечают южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка"), российская певица Алена Апина, российский актер театра и кино Игорь Петренко.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129959163_0:358:2048:1894_1920x0_80_0_0_345f23bf1e0abdaa40896fab60cd9b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 23 августа

Что празднуют в России и в мире 23 августа

00:00 23.08.2024
 
© РИА Новости . Рязанов / Перейти в фотобанкБитва на Курской дуге. Разгромленная немецкая техника на поле боя.
Битва на Курской дуге. Разгромленная немецкая техника на поле боя. - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Рязанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают героев Курской битвы, а в мире – жертв работорговли. 23 августа родился автор "Алых парусов" Александр Грин и первый президент Чечни Ахмат Кадыров.

Что празднуют в мире

В России 23 августа отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Праздник установлен в 1995 году федеральным законом "О днях воинской славы России". Курская битва явилась переломной в ходе Великой Отечественной войны. Сражение длилось пятьдесят неимоверно трудных дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года. За это время Вермахт потерял 30 отборных дивизий, свыше полумиллиона солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие – безвозвратные потери составили 254 тысячи человек, уничтожены около шести тысяч танков, однако планы гитлеровской ставки провести крупное наступление, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу провалились.
Ежегодно 23 августа в мире празднуют Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Дата была учреждена в 1998 году по рекомендации исполнительного совета ЮНЕСКО. Несмотря на то, что рабство давно отменено и осуждено на международном уровне, эта проблема все еще существует в нашем мире в разных форматах. По данным ООН, ежегодно миллионы человек (в основном женщины и дети) подвергаются эксплуатации и превращаются в "живой товар".
Еще сегодня можно отметить День "Обними свою возлюбенную" или День полета божьих коровок. Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия, Вячеслава.

Знаменательные события

В 1913 году в Копенгагене был открыт памятник героине сказки Ганса Христиана Андерсена Русалочке. Он был изготовлен по заказу сына основателя пивоварни "Carlsberg" – Карла Якобсена, который был очарован балетом по одноименной сказке в Королевском театре Копенгагена. Представление произвело на пивовара такое впечатление, что он заказал датскому скульптору Эдварду Эриксену сделать статую главной героини спектакля. Моделью для скульптуры должна была стать прима-балерина Эллен Прайс, однако она согласилась позировать только одетой, поэтому тело статуи "принадлежит" жене художника Элин.
В 1977 году американский велосипедист Брайн Аллен совершил первый полет на первом в мире летательном аппарате, движимом только мускульной силой человека. Это изобретение получило название Госсамер Кондор и премию Кремера, учрежденную в 1959 году специально для создателей мускульных летательных аппаратов. Сейчас аппарат хранится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института.
А еще в этот день в 1799 в Петербурге запретили носить бакенбарды, а в 1935 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами к 7 ноября.

Кто родился

23 августа 1809 года родился российский государственный деятель Николай Муравьев-Амурский. Он сыграл огромную роль в расширении российских владений в Сибири, в том числе вернул государству реку Амур, отданную Китаю в 1689 году.
В 1880 году родился русский писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма и автор "Алых парусов" Александр Грин (настоящая фамилия Гриневский). Самый активный период творчества Грина пришелся на 1920-1932 года. Тогда он и написал "Алые паруса" – это случилось в Питере. Зато многие другие его произведения рождены в Крыму, где писатель долгое время жил и работал. В Феодосии даже есть дом-музей писателя, комнаты которого оформлены на манер кают старинного корабля.
В 1951 году родился чеченский политик Ахмат Кадыров. В июне 2000 года президент России Владимир Путин назначил Кадырова главой Администрации Чеченской Республики, а в октябре 2003 года его избрали первым президентом Чечни. Ахмат-Хаджи погиб в результате теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном, где проходил концерт в честь Дня Победы. Ответственность за теракт взял на себя чеченский террорист Шамиль Басаев. Указом президента РФ Кадырову было присвоено звание Героя России. Его сын Рамзан Кадыров руководит Чеченской Республикой с 2007 года.
Свои дни рождения в этот день также отмечают южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка"), российская певица Алена Апина, российский актер театра и кино Игорь Петренко.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До +37: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
23:02Главное за день: 22 августа
22:53Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
22:42В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России
22:30Главные новости Крыма: 22 августа
22:16Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
21:49Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин
21:40Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
21:31"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчина
21:07В Крыму на реке Алчак ищут сбросы из выгребных ям
20:54В Крыму производство бронестекла выходит на новый уровень
20:35Спасли 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома
20:2323 августа в Раздольном пройдут антитеррористические учения
20:09Спасены четыре члена экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома
20:03Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
19:45День Государственного флага России – инфографика
19:31Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму
19:01Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей
18:43Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ": что известно на данный момент
Лента новостейМолния