Какой сегодня праздник: 23 августа

23 августа

2025-08-23T00:00

2025-08-23T00:00

2025-08-16T18:36

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают героев Курской битвы, а в мире – жертв работорговли. 23 августа родился автор "Алых парусов" Александр Грин и первый президент Чечни Ахмат Кадыров.Что празднуют в миреВ России 23 августа отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Праздник установлен в 1995 году федеральным законом "О днях воинской славы России". Курская битва явилась переломной в ходе Великой Отечественной войны. Сражение длилось пятьдесят неимоверно трудных дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года. За это время Вермахт потерял 30 отборных дивизий, свыше полумиллиона солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие – безвозвратные потери составили 254 тысячи человек, уничтожены около шести тысяч танков, однако планы гитлеровской ставки провести крупное наступление, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу провалились.Ежегодно 23 августа в мире празднуют Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Дата была учреждена в 1998 году по рекомендации исполнительного совета ЮНЕСКО. Несмотря на то, что рабство давно отменено и осуждено на международном уровне, эта проблема все еще существует в нашем мире в разных форматах. По данным ООН, ежегодно миллионы человек (в основном женщины и дети) подвергаются эксплуатации и превращаются в "живой товар".Еще сегодня можно отметить День "Обними свою возлюбенную" или День полета божьих коровок. Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия, Вячеслава.Знаменательные событияВ 1913 году в Копенгагене был открыт памятник героине сказки Ганса Христиана Андерсена Русалочке. Он был изготовлен по заказу сына основателя пивоварни "Carlsberg" – Карла Якобсена, который был очарован балетом по одноименной сказке в Королевском театре Копенгагена. Представление произвело на пивовара такое впечатление, что он заказал датскому скульптору Эдварду Эриксену сделать статую главной героини спектакля. Моделью для скульптуры должна была стать прима-балерина Эллен Прайс, однако она согласилась позировать только одетой, поэтому тело статуи "принадлежит" жене художника Элин.В 1977 году американский велосипедист Брайн Аллен совершил первый полет на первом в мире летательном аппарате, движимом только мускульной силой человека. Это изобретение получило название Госсамер Кондор и премию Кремера, учрежденную в 1959 году специально для создателей мускульных летательных аппаратов. Сейчас аппарат хранится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института.А еще в этот день в 1799 в Петербурге запретили носить бакенбарды, а в 1935 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами к 7 ноября.Кто родился23 августа 1809 года родился российский государственный деятель Николай Муравьев-Амурский. Он сыграл огромную роль в расширении российских владений в Сибири, в том числе вернул государству реку Амур, отданную Китаю в 1689 году.В 1880 году родился русский писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма и автор "Алых парусов" Александр Грин (настоящая фамилия Гриневский). Самый активный период творчества Грина пришелся на 1920-1932 года. Тогда он и написал "Алые паруса" – это случилось в Питере. Зато многие другие его произведения рождены в Крыму, где писатель долгое время жил и работал. В Феодосии даже есть дом-музей писателя, комнаты которого оформлены на манер кают старинного корабля.В 1951 году родился чеченский политик Ахмат Кадыров. В июне 2000 года президент России Владимир Путин назначил Кадырова главой Администрации Чеченской Республики, а в октябре 2003 года его избрали первым президентом Чечни. Ахмат-Хаджи погиб в результате теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном, где проходил концерт в честь Дня Победы. Ответственность за теракт взял на себя чеченский террорист Шамиль Басаев. Указом президента РФ Кадырову было присвоено звание Героя России. Его сын Рамзан Кадыров руководит Чеченской Республикой с 2007 года.Свои дни рождения в этот день также отмечают южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служанка"), российская певица Алена Апина, российский актер театра и кино Игорь Петренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

