https://crimea.ria.ru/20240822/devyat-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrelakh-dnr---pushilin-1139815190.html

Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин

Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин

Десять мирных жителей, включая четверых детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских боевиков территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T21:49

2024-08-22T21:49

2024-08-22T22:12

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей, включая четверых детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских боевиков территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двоих детей. В Горловке пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://crimea.ria.ru/20240822/slozhnaya-situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-za-nedelyu-raneny-19-chelovek-1139802561.html

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости