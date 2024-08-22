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Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин
Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин
Десять мирных жителей, включая четверых детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских боевиков территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T21:49
2024-08-22T22:12
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей, включая четверых детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских боевиков территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двоих детей. В Горловке пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://crimea.ria.ru/20240822/slozhnaya-situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-za-nedelyu-raneny-19-chelovek-1139802561.html
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин

Десять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР – Пушилин

21:49 22.08.2024 (обновлено: 22:12 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей, включая четверых детей, пострадали в четверг при обстрелах украинских боевиков территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", – написал он в Telegram-канале.

По данным Пушилина, в Петровском районе Донецка пострадали пять человек, включая двоих детей. В Горловке пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены 13 жилых домов и пять автомобилей.

"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров и ударный БПЛА", – подытожил Пушилин.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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