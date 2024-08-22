https://crimea.ria.ru/20240822/glavnoe-za-den-22-avgusta-1139813043.html

Главное за день: 22 августа

Главное за день: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Главное за день: 22 августа

В порту "Кавказ" в результате ракетного удара ВСУ произошел взрыв на борту парома с горючим, в Волгограде утром после атаки украинского дрона закрывали... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T23:02

2024-08-22T23:02

2024-08-22T23:05

главное за день

риа новости крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В порту "Кавказ" в результате ракетного удара ВСУ произошел взрыв на борту парома с горючим, в Волгограде утром после атаки украинского дрона закрывали аэропорт. Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях, российские войска уничтожили на российской территории украинскую ДРГ, а в Донецкой народной республике взяли под контроль село Межевое. Россия и Китай провели переговоры на уровне глав правительств – обсуждали сотрудничество в Арктике.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по парому в порту "Кавказ"ВСУ нанесли удар по парому с топливом в порту "Кавказ" Краснодарского края, в результате чего на борту возник пожар. Судно затонуло. В ходе происшествия люди оказались за бортом, 17 человек были спасены. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. Операция по спасению других членов экипажа продолжается, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В момент удара ВСУ по порту "Кавказ" на железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом.На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС", сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.Атака украинских дронов в ВолгоградеВ Волгоградской области утром после атаки украинских дронов произошел пожар на территории объекта Минобороны. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны", – говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.Значительных повреждений гражданской инфраструктуры вследствие атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область не зафиксировано, но в целях безопасности на время была остановлена работа волгоградского аэропорта.Путин провел совещание по ситуации в Курской и Белгородской областяхПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ попытались атаковать объекты Курской атомной электростанции. МАГАТЭ уже проинформировано об этом, сказал он."Противник пытался сегодня ночью наносить удары по Курской АЭС. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что это будет в конце концов с их стороны сделано", – сказал глава государстваПрезидент озвучил это в ходе совещания по ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях.В Курской области уничтожена украинская ДРГВ Курской области в районе села Скрыльевка была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ."В лесном массиве в 1 километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", – сообщается в сводке военного ведомства.Армия России освободила село Межевое в ДНРНаселенный пункт Межевое в ДНР взят под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.Российские военные за сутки успешно отразили девять контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих.Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеМосква и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи."Договорились... наращивать взаимовыгодное взаимодействие в Арктике, осуществлять практический диалог в рамках созданной Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств", – говорится в документе.

https://crimea.ria.ru/20240822/pogibshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti-nagradili-posmertno-1139808419.html

https://crimea.ria.ru/20240822/kabmin-vydelil-esche-11-mlrd-rubley-na-novoe-zhile-zhitelyam-kurskoy-oblasti-1139804247.html

https://crimea.ria.ru/20240822/rf-i-kitay-vystupili-za-otvetnye-mery-na-izyatie-inostrannykh-aktivov-1139794162.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, риа новости крым, россия, новости