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На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину - РИА Новости Крым, 07.06.2025
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
Глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Такое... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T10:51
2025-06-07T11:05
роман вильфанд
погода
земля
природа
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что, например, Эль-Ниньо, которое нагревало планету в предыдущие два года, не вернется как минимум до осени.Также он напомнил, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу, которая с большой долей вероятности сохранится до конца осени.Эксперт отметил, что обычно Ла-Нинья и обратное ему явление Эль-Ниньо (температурное колебание поверхности в экваториальной части Тихого океана – ред,), которое нагревает Тихий океан, чередуются, но иногда фазы повторяются. По словам синоптика, недавно минувшая фаза Ла-Нинья была слабо выраженной и почти не повлияла на глобальную температуру.Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо оказывают влияние на погоду почти во всех уголках планеты. Так, при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное тепло.Последний раз Эль-Ниньо продлилось почти год – с мая 2023-го по апрель 2024-го, сменившись нейтральной фазой, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры: 2024 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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роман вильфанд, погода, земля, природа, климат
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину

Основной причиной роста температуры на Земле является деятельность человека – Вильфанд

10:51 07.06.2025 (обновлено: 11:05 07.06.2025)
 
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Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что, например, Эль-Ниньо, которое нагревало планету в предыдущие два года, не вернется как минимум до осени.

"Сейчас главный фактор – парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон – антропогенное влияние (на изменение климата – ред.) существенно превышает природное", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Также он напомнил, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешло в нейтральную фазу, которая с большой долей вероятности сохранится до конца осени.
Эксперт отметил, что обычно Ла-Нинья и обратное ему явление Эль-Ниньо (температурное колебание поверхности в экваториальной части Тихого океана – ред,), которое нагревает Тихий океан, чередуются, но иногда фазы повторяются. По словам синоптика, недавно минувшая фаза Ла-Нинья была слабо выраженной и почти не повлияла на глобальную температуру.
Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо оказывают влияние на погоду почти во всех уголках планеты. Так, при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное тепло.
Последний раз Эль-Ниньо продлилось почти год – с мая 2023-го по апрель 2024-го, сменившись нейтральной фазой, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры: 2024 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы.
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