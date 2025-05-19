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Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами через тысячу лет. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T06:45

2025-05-19T06:45

2025-05-19T06:45

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

прогноз

погода в крыму

крымская погода

климат

мнения

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Игорь Вахрушев: Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами Игорь Вахрушев: Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В условиях глобального потепления и сопутствующих ему аномалий в Крыму лето и зима могут поменяться местами через тысячу лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Он напомнил, что 2024 год был объявлен самым жарким за всю историю наблюдений, отклонение температурных показателей тогда на несколько десятков градусов вышло за пределы нормы."Пока эти выходы (за норму – ред.) отдельных элементов – похолоданий или потеплений – на климатическую систему Крыма не оказывают особого влияния. Но куда мы движемся, сказать сложно. И дискуссии большие идут, потому что климатическая система очень плохо изучена", – сказал ученый.Так, например, очень мало изучено поведение течения Гольфстрим и явление Эль-Ниньо, тогда как климат на планете находится в очень большой зависимости от мирового океана, подчеркнул Вахрушев."А океан практически не изучен. Почему Гольфстрим то ускоряется, то замедляется? В 1960-е годы опять было его замедление, как и сейчас. И прогнозировали коллапс, чуть ли не замерзание всей Европы, но прошло несколько лет, и об этом забыли. При этом чем дальше мы пытаемся прогнозировать по времени, тем меньше точность прогнозов", – добавил ученый.Тем не менее, Вахрушев уверен, что погоду можно прогнозировать и теперь, в условиях изменений климата и природных аномалий, причем довольно точно. Только, как и век назад, делать это следует по классическим моделям, и в этом смысле гидрометцентр у нас работает замечательно, считает он.В Крыму, по мнению Вахрушева, климат со всеми вытекающими из этого последствиями будет меняться хоть и сильно, но очень долго и постепенно благодаря морю."Это очень хороший фактор, сдерживающий. Это аккумулятор как низких, так и высоких температур. Если мы посмотрим на динамику их колебаний, дневных и ночных, в центральной части Крыма, то увидим, что они достаточно высокие, особенно это было видно в апреле. Но если посмотрим на Южный берег Крыма, то там все более гладко проходит. Это как раз-таки влияние моря, и оно спасает Крым как всегда", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html

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игорь вахрушев, прогноз, погода в крыму, крымская погода, климат, мнения