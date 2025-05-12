https://crimea.ria.ru/20250512/ekspert-zayavil-o-novykh-riskakh-dlya--vodokhranilisch-kryma-1146272876.html

Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T06:45

2025-05-12T06:45

2025-05-12T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук Илья Николенко.По словам Анатолия Копачевского, пока, благодаря использованию дополнительно и подземных водозаборов для питания населенных пунктов, в водохранилищах Крыма удается не допускать критического падения объемов воды и, следовательно, повышения ее температуры.А это очень важно, подчеркнул эксперт, поскольку прогрев ведет к усилению такого явления, как эвтрофикация, то есть "цветение" водоема.Раньше это явление в Крыму было менее выраженным, к тому же кратковременным, но теперь, в условиях глобального потепления и повышения температур в атмосфере на несколько градусов, ситуация изменилась, предупредил эксперт.Возможно, в текущем году в Крыму этого еще не случится, но в самый засушливый период непременно произойдет, как уже происходит в других регионах России, и Крым не станет исключением, предупредил эксперт."Если явления ранее не наблюдались, то технологий под них нет. То есть сейчас самое время говорить о том, что необходимо разрабатывать новые методы или совершенствовать существующие, поднимать вопросы об исследованиях и дополнительных мероприятиях, связанных с реконструкцией или интенсификацией очистных сооружений, потому что стандартных уже недостаточно", – считает Копачевский.В целом же необходимо комплексно модернизировать систему управления водохранилищами Крыма с учетом климатических изменений, в том числе скорректировать режимы их очистки в условиях новых вызовов, добавил он.По словам Ильи Николенко, названная проблема является глобальной, поскольку по всему миру почти на все поверхностные водоемы увеличивается к тому же антропогенная нагрузка."Туда попадают разные вещества: органика, гербициды, продукты жизнедеятельности. А значит, это вопрос модернизации водоохранных зон. Потому что с одной стороны повышается температура, а с другой меняется стороны состав воды. Может, это микродозы, но все вместе создает вот такие риски. И во всем мире ученые решают, как с этим бороться, ищут новые методы очистки и защиты поверхностных водоемов", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Ситуация с холерой в России стабильна – Роспотребнадзор Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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