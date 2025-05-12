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Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T06:45
2025-05-12T06:51
новости
радио "спутник в крыму"
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук Илья Николенко.По словам Анатолия Копачевского, пока, благодаря использованию дополнительно и подземных водозаборов для питания населенных пунктов, в водохранилищах Крыма удается не допускать критического падения объемов воды и, следовательно, повышения ее температуры.А это очень важно, подчеркнул эксперт, поскольку прогрев ведет к усилению такого явления, как эвтрофикация, то есть "цветение" водоема.Раньше это явление в Крыму было менее выраженным, к тому же кратковременным, но теперь, в условиях глобального потепления и повышения температур в атмосфере на несколько градусов, ситуация изменилась, предупредил эксперт.Возможно, в текущем году в Крыму этого еще не случится, но в самый засушливый период непременно произойдет, как уже происходит в других регионах России, и Крым не станет исключением, предупредил эксперт."Если явления ранее не наблюдались, то технологий под них нет. То есть сейчас самое время говорить о том, что необходимо разрабатывать новые методы или совершенствовать существующие, поднимать вопросы об исследованиях и дополнительных мероприятиях, связанных с реконструкцией или интенсификацией очистных сооружений, потому что стандартных уже недостаточно", – считает Копачевский.В целом же необходимо комплексно модернизировать систему управления водохранилищами Крыма с учетом климатических изменений, в том числе скорректировать режимы их очистки в условиях новых вызовов, добавил он.По словам Ильи Николенко, названная проблема является глобальной, поскольку по всему миру почти на все поверхностные водоемы увеличивается к тому же антропогенная нагрузка."Туда попадают разные вещества: органика, гербициды, продукты жизнедеятельности. А значит, это вопрос модернизации водоохранных зон. Потому что с одной стороны повышается температура, а с другой меняется стороны состав воды. Может, это микродозы, но все вместе создает вот такие риски. И во всем мире ученые решают, как с этим бороться, ищут новые методы очистки и защиты поверхностных водоемов", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Ситуация с холерой в России стабильна – Роспотребнадзор Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму
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новости, вода крыма, вода в крыму, анатолий копачевский, крым, новости крыма, илья николенко, мнения, водохранилища крыма
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

Водохранилища Крыма необходимо защитить от "цветения" в условиях глобального потепления

06:45 12.05.2025 (обновлено: 06:51 12.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук Илья Николенко.
По словам Анатолия Копачевского, пока, благодаря использованию дополнительно и подземных водозаборов для питания населенных пунктов, в водохранилищах Крыма удается не допускать критического падения объемов воды и, следовательно, повышения ее температуры.
А это очень важно, подчеркнул эксперт, поскольку прогрев ведет к усилению такого явления, как эвтрофикация, то есть "цветение" водоема.

"Водоросли будут появляться, и все процессы с этим связанные: запах, цветность", – отметил Копачевский.

Раньше это явление в Крыму было менее выраженным, к тому же кратковременным, но теперь, в условиях глобального потепления и повышения температур в атмосфере на несколько градусов, ситуация изменилась, предупредил эксперт.
"Одно дело, когда это длится очень короткий промежуток времени, скажем, неделю. Вода при этом чистая, прозрачная, но имеет запах. А другое, когда это продолжается месяц, два, три, и все это летом. Будет существенное неудобство для пользователя. И очищать такую воду будет сложнее", – сказал Копачевский.
Возможно, в текущем году в Крыму этого еще не случится, но в самый засушливый период непременно произойдет, как уже происходит в других регионах России, и Крым не станет исключением, предупредил эксперт.
"Если явления ранее не наблюдались, то технологий под них нет. То есть сейчас самое время говорить о том, что необходимо разрабатывать новые методы или совершенствовать существующие, поднимать вопросы об исследованиях и дополнительных мероприятиях, связанных с реконструкцией или интенсификацией очистных сооружений, потому что стандартных уже недостаточно", – считает Копачевский.
В целом же необходимо комплексно модернизировать систему управления водохранилищами Крыма с учетом климатических изменений, в том числе скорректировать режимы их очистки в условиях новых вызовов, добавил он.
"Этим вопросом занимаются конкретные специализированные организации, которые имеют соответствующие компетенции", – отметил Копачевский.
По словам Ильи Николенко, названная проблема является глобальной, поскольку по всему миру почти на все поверхностные водоемы увеличивается к тому же антропогенная нагрузка.
"Туда попадают разные вещества: органика, гербициды, продукты жизнедеятельности. А значит, это вопрос модернизации водоохранных зон. Потому что с одной стороны повышается температура, а с другой меняется стороны состав воды. Может, это микродозы, но все вместе создает вот такие риски. И во всем мире ученые решают, как с этим бороться, ищут новые методы очистки и защиты поверхностных водоемов", – заключил эксперт.
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