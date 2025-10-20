Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал главные опасности для Черного моря - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Ученый назвал главные опасности для Черного моря
Ученый назвал главные опасности для Черного моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Главной опасностью для экосистемы Черного моря являются попадающие в него неочищенные бытовые стоки, а также изменение контуров берегов при добыче песка и строительстве на побережье. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников."Для нас главная опасность – это неочищенные бытовые стоки, которые идут в море. Мы должны бороться за то, чтобы этих стоков стало меньше", – сказал Мельников.Вторым важным фактором, влияющим на экологию и в целом на морскую экосистему, он назвал изменение береговых контуров моря."Я имею в виду добычу песка на берегах и строительство бетонных сооружений. Все это нарушает естественную экологию моря", – уточнил ученый.Кроме того, в местах, где оголяются берега, могут нарушаться течения, что потом часто приводит к огромным скоплениям медуз, добавил Мельников.Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве"Весь стремительный прогресс, связанный с развитием прибрежных зон, должен базироваться на очень серьезных, обоснованных научных исследованиях, которые должны говорить о том, что можно делать, а что нельзя. И самое главное: какие зоны нельзя вообще трогать", – подчеркнул специалист.По словам эксперта, такая работа должна быть безусловной частью подготовки любых приморских строек, тем более учитывая активное развитие туристско-рекреационного потенциала Крыма.На западе Крыма появится новый город-курорт"С моей, чисто научной, точки зрения - необходимо проводить комплексный мониторинг всей прибрежной акватории, – сказал Мельников. - И все такие работы (на побережье – ред.) должны проходить законодательный фильтр, связанный с оценками ученых. Они определят возможные грядущие изменения на основании огромного опыта, который есть у нас и по наземным экосистемам, и по морским, и дадут прогнозы. Это должно носить системный характер", – резюмировал он.Ранее начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Севастополю необходимо внести изменения в региональное законодательство. Новыми документами, по его словам, необходимо запретить разрешать вести хозяйственную деятельность, в том числе строительство на побережье, кому бы то ни было, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству.Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Главной опасностью для экосистемы Черного моря являются попадающие в него неочищенные бытовые стоки, а также изменение контуров берегов при добыче песка и строительстве на побережье. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.
"Для нас главная опасность – это неочищенные бытовые стоки, которые идут в море. Мы должны бороться за то, чтобы этих стоков стало меньше", – сказал Мельников.
Вторым важным фактором, влияющим на экологию и в целом на морскую экосистему, он назвал изменение береговых контуров моря.
"Я имею в виду добычу песка на берегах и строительство бетонных сооружений. Все это нарушает естественную экологию моря", – уточнил ученый.
Кроме того, в местах, где оголяются берега, могут нарушаться течения, что потом часто приводит к огромным скоплениям медуз, добавил Мельников.
"Весь стремительный прогресс, связанный с развитием прибрежных зон, должен базироваться на очень серьезных, обоснованных научных исследованиях, которые должны говорить о том, что можно делать, а что нельзя. И самое главное: какие зоны нельзя вообще трогать", – подчеркнул специалист.
По словам эксперта, такая работа должна быть безусловной частью подготовки любых приморских строек, тем более учитывая активное развитие туристско-рекреационного потенциала Крыма.
"С моей, чисто научной, точки зрения - необходимо проводить комплексный мониторинг всей прибрежной акватории, – сказал Мельников. - И все такие работы (на побережье – ред.) должны проходить законодательный фильтр, связанный с оценками ученых. Они определят возможные грядущие изменения на основании огромного опыта, который есть у нас и по наземным экосистемам, и по морским, и дадут прогнозы. Это должно носить системный характер", – резюмировал он.
Ранее начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Севастополю необходимо внести изменения в региональное законодательство. Новыми документами, по его словам, необходимо запретить разрешать вести хозяйственную деятельность, в том числе строительство на побережье, кому бы то ни было, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству.
