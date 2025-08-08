https://crimea.ria.ru/20250808/kak-izmenenie-klimata-vliyaet-na-rybu-v-chernom-more-1148564162.html

Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море

Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море

Севастопольские рыбаки заметили, что традиционные для региона виды рыб, например, барабуля и ставрида, мигрируют в другие районы. Возможно, это происходит из-за РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские рыбаки заметили, что традиционные для региона виды рыб, например, барабуля и ставрида, мигрируют в другие районы. Возможно, это происходит из-за изменения климата. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб."Сильно изменились календарные показатели (по вылову рыбу - ред.). Глобальное потепление, в том числе, привело к повышению средней температуры морской воды. Рыба к этому очень чувствительна. Она меняет районы, ищет благоприятные условия. <...> Так, барабули и ставриды в прошедшем зимнем сезоне практически не было. Из-за изменившихся условий рыба "прячется". Приходится тратить больше времени, чтобы искать ее и находить в других местах", - сказал он.По словам Сивочуба, сильнее других зависят от этой миграции рыбаки, которые работают на маломерных судах и собирают прибрежный улов на узкой промысловой полосе.В целом, оценивая текущий год, собеседник называет его удачным в плане биологического состояния популяции рыбы в Черном море."Да и для экономики предприятий год благоприятный. Показатели очень хорошие, пусть и далеки от рекордных", - уточнил он.По его словам, поддержка из федерального и местного бюджетов, которая оказывается отрасли, дала возможность сохранить коллективы, а также содержать суда в рабочем состоянии, не только ремонтировать, но и модернизировать.Накануне губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе возобновляют социальный проект "Рыбный день", когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧСКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльНасколько безопасна морская вода у берегов Крыма

