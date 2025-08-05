В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой
В Севастополе возобновляют "Рыбный день" со скидками на морепродукты
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют социальный проект "Рыбный день", когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он напомнил, что проект был запущен в 2021 году, но временно приостановлен, так как объемы вылова были недостаточными.
"Вместе с этим, по данным департамента сельского хозяйства, сейчас ситуация изменилась: севастопольские рыбаки уже выловили порядка 14 тысяч тонн рыбы — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что из регионального бюджета на поддержку отрасли в этом году выделено почти 83 миллиона рублей. За эти деньги четыре рыбохозяйственных предприятия смогли обновить оборудование и отремонтировать суда.
Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, в 2024 году правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: