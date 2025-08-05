https://crimea.ria.ru/20250805/v-sevastopole-po-chetvergam-rybu-budut-prodavat-so-skidkoy-1148508352.html

В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой

В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой

В Севастополе возобновляют социальный проект "Рыбный день", когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T16:32

2025-08-05T16:32

2025-08-05T16:20

севастополь

новости севастополя

рыбный промысел в крыму

рыба

росрыболовство

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126041007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41efe55243fcecf18efc3c869dc5396c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновляют социальный проект "Рыбный день", когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что проект был запущен в 2021 году, но временно приостановлен, так как объемы вылова были недостаточными.Он также рассказал, что из регионального бюджета на поддержку отрасли в этом году выделено почти 83 миллиона рублей. За эти деньги четыре рыбохозяйственных предприятия смогли обновить оборудование и отремонтировать суда. Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, в 2024 году правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльВведут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧСЧто будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, рыбный промысел в крыму, рыба, росрыболовство, михаил развожаев